Сегодня днем, 28 апреля, в больнице Вирхен-дель-Росио в Севилье скончался популярный телеведущий и комик Хуан Хойя Борха, который также был известен в мире мемов как Хохотун. Ему было 65 лет.

Об этом сообщает испанская ежедневная газета "ABC de Sevilla".

В сентябре 2020 года артист был госпитализирован в больницу де ла Каридад в Севилье, где он и находился с тех пор. В возрасте 65 лет и после перенесенной ампутации ноги в результате болезни он подал заявление о приеме в учреждение. Смерть наступила из-за внезапного рецидива болезни.

Популярный севильский актер и комик прославился примерно в 2000 году благодаря Хесусу Кинтеро, появившемуся в программах "El vagamundo" или "Ratones coloraos", где он рассказал о своем опыте вместе с уже не существующим "El Peíto". Его смех, шутки, индивидуальность и его знаменитый слоган "cuñaooo" сделали его популярным благодаря прозвищу "El Risitas".

Помимо этого, с испанцем-хохотуном делали множество вариаций, например, о службе в армии, или работе в автовазе.

Также его использовали для реакций на актуальные события, например, на строительство памятника Аленушке.

Ранее "Страна" сообщала, что от осложнений после коронавируса умер "Абдулла" из "Белого солнца пустыни" Кахи Кавсадзе. Кавсадзе заболел коронавирусной болезнью еще в прошлом году.

Также напомним, что умер обвиненный в харассменте хореограф Лиам Скарлетт. По мнению представителей музыкальной индустрии, это был суицид, вызванный cancel culture ("культура отмены").