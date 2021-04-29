Возле города Смела Черкасской области 28 апреля произошел несчастный случай на территории бывших очистных сооружений. В бетонном резервуаре глубиной пять метров, на метр заполненном водой, оказались ребенок, взрослый мужчина и собака.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Фейсбуке.

Пленников прибыла спасать группа сотрудников ГСЧС. Спасатели применили спецоборудование, подняли пострадавших на поверхность и передали их в руки медиков. У всех пострадавших оказались признаки переохлаждения.

Как выяснилось с их слов, подросток 2008 года рождения гулял с друзьями и собакой, которая упала в резервуар. Пытаясь спасти животное, мальчик попал в него и сам. Дети позвали на помощь взрослых. Выбраться подростку из ловушки попытался мужчина 1983 года рождения - и тоже в результате оказался в резервуаре.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Одесской области во время празднования дня рождения погибли четыре человека. Один из участников праздника в состоянии алкогольного опьянения упал в колодец, остальные принялись помогать ему вылезти и ушли под воду вслед за ним.

Мы также писали, что в Хмельницкой области мать и ребенок выжили после падения в 17-метровый колодец.