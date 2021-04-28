Турция закупит 50 миллионов доз российского "Спутника V"
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна подписала соглашение на поставку 50 млн доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V", которые начнут поступать в следующем месяце.
Об этом сообщает агентство Reuters в среду, 28 апреля.
"Мы находимся на последней стадии выдачи разрешения на использование вакцины "Спутник V" в экстренных ситуациях и заключили соглашение на ее закупку. Турция подписала соглашение на получение 50 млн доз в течение шести месяцев", - рассказал Коджа.
В частности, до этих пор Турция использовала вакцины против Covid-19, разработанные компаниями Sinovac Biotech Ltd, Pfizer и BioNTech.
С начала вакцинации более 22 миллионов доз, по последним данным, введено турецким жителям, причем первую дозу получили 13,55 миллиона человек.
Ранее "Страна" сообщала, что в Турции ввели тотальный локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Предварительно ограничения будут действовать с 29 апреля по 17 мая.
Также напомним, что в Турции начался протест против снятия ограничений с туристов на время локдауна. В частности, замечают, что как туристы могу завезти еще больше вируса, так и сами путешественники могут заразиться от местных.