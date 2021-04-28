Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна подписала соглашение на поставку 50 млн доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V", которые начнут поступать в следующем месяце.

Об этом сообщает агентство Reuters в среду, 28 апреля.

"Мы находимся на последней стадии выдачи разрешения на использование вакцины "Спутник V" в экстренных ситуациях и заключили соглашение на ее закупку. Турция подписала соглашение на получение 50 млн доз в течение шести месяцев", - рассказал Коджа.

В частности, до этих пор Турция использовала вакцины против Covid-19, разработанные компаниями Sinovac Biotech Ltd, Pfizer и BioNTech.

С начала вакцинации более 22 миллионов доз, по последним данным, введено турецким жителям, причем первую дозу получили 13,55 миллиона человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в Турции ввели тотальный локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Предварительно ограничения будут действовать с 29 апреля по 17 мая.

Также напомним, что в Турции начался протест против снятия ограничений с туристов на время локдауна. В частности, замечают, что как туристы могу завезти еще больше вируса, так и сами путешественники могут заразиться от местных.