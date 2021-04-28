Глава Института национальной памяти Антон Дробович прокомментировал состоявшийся 28 апреля в Киеве марш вышиванок в честь дня создания дивизии СС "Галичина". Он осудил это шествие и назвал недопустимым подобные мероприятия.

Свое мнение Дробович высказал в Фейсбуке.

"Не понимаю, чем провинились вышиванки, которые используются во время маршей в честь нацистских военных подразделений. Уже бы шла эта маргинальная группа в галифе или в чем там ходили любители фюреров. Прославление войск СС - это недопустимо для европейской страны и я уверен, что этого не поддерживает абсолютное большинство украинцев", - заявил Дробович.

Он добавил, что историю надо изучать, открыто разбираться в сложных вопросах, например, почему вообще появлялись нацистские добровольческие подразделения, откуда брались все эти корпуса, дивизии, легионы и батальоны: венгерские, французские, российские, белорусские, украинские, итальянские, латвийские, эстонские, албанские...

"Чего хотели люди, которые там служили? Через ответы на такие вопросы можно лучше понять причины и ход Второй мировой войны, вникнуть в суть нацистских и коммунистических преступлений, вообще политики тоталитарных государств", - написал Дробович, поставив в один ряд нацизм и коммунизм.

Он сделал вывод, что "черно-белыми упрощениями, маршами, популистскими лозунгами и сомнительными кричалками к построению сильной и ответственной политической нации не приблизиться".

Ранее "Страна" подробно описывала, как по Киеву ходили и зиговали сторонники дивизии СС.

Мы также сообщали, что Фейсбук блокирует снимки с марша в честь СС "Галичина" из-за пропаганды нацизма.