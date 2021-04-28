В США правоохранители арестовали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова по обвинению в отмывании почти 336 миллионов долларов. Он занимался этим в течении десяти лет через сервис микширования биткоинов Bitcoin Fog.

Об этом сообщает портал Bits.media.

Стерлингова обвиняют в проведении нелицензированных денежных переводов, отмывании денег и управлении сервисом денежных переводов без лицензии с помощью Bitcoin Fog, который позволяет клиентам совершать транзакции с биткоинами, скрывая отправителя.

Этот сервис был запущен в 2011 году и предположительно использовался для перевода около 1,2 миллионов биткоинов, что эквивалентно примерно 335,8 млн долларов, исходя из стоимости криптоактива на момент совершения транзакций.

Прокуратура США предполагает, что через сервис прошли биткоины с рынков даркнета Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora и Silk Road 2.0, а также украденные с криптовалютных бирж.

Bitcoin Fog не был зарегистрирован в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в качестве компании по предоставлению услуг денежных переводов и не имеет лицензии на ведение деятельности в Вашингтоне. Федеральные агенты использовали инструменты анализа блокчейна, чтобы определить количество прошедших через сервис биткоинов.

"Хотя личность владельца адреса биткоина, как правило, анонимна, правоохранительные органы часто могут идентифицировать владельца конкретного адреса, анализируя блокчейн", – сказал агент по уголовным расследованиям Налоговой службы США (IRS) Девон Беккет.

Агент провел транзакцию на Bitcoin Fog и убедился, что это сервис микширования биткоинов.

"Анализ транзакций биткоина, финансовых отчетов, записей интернет-провайдеров, данных электронной почты и дополнительной исследовательской информации идентифицирует Романа Стерлингова как основного оператора Bitcoin Fog", – сказал Беккет.

Следователи также связали Стерлингова с доменом Bitcoin Fog через платеж, проведенный на Liberty Reserve. Правоохранители идентифицировали принадлежащие Стерлингову счета MtGox, к которым тот получал доступ с тех же IP-адресов, которые использовались для аккаунта Liberty Reserve.

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