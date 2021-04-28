Сегодня, 28 апреля, в Ровенской областной государственной администрации провели антитеррористические учения. По легенде, террористы захватили здание облгосадминистрации.

Об этом сообщил глава ОГА Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

В частности, на противодействие террористам выступили бойцы Управления СБУ в области, Нацгвардия и полиция. Кроме того, были задействованы сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"После нашей поездки на Восток, на фоне обострения на границах Украины, мы обязаны быть готовыми к подобным ситуациям. После сегодняшнего обучения, уверен: мы сможем противодействовать любому врагу. Наши силовики - лучшие из лучших", - заявил Виталий Коваль.

Скриншот: facebook.com/koval8

Ранее "Страна" сообщала, что в Тернопольской области начались антитеррористические учения СБУ и Нацполиции. К ним привлекли вооруженных правоохранителей.

Также напомним, что СБУ проведет масштабные учения в большинстве регионов Украины. Возможно введение особого режима и ограничений.