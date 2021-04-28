Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отношения между странами Евросоюза и Россией могут ухудшиться.

Об этом он сообщил в ходе выступления на сессии Европарламента, пишет "ТАСС".

В частности, отношения между ЕС и Россией находятся на "исторически наиболее низком уровне", поэтому исключить их дальнейшую эскалацию не представляется возможным. В связи с этим Боррель призвал союз подготовиться к "сложным моментам" в отношениях с Россией.

"Россия сама усиливает напряженность, проводит кампании по дезинформации. Нам следует избегать постоянного конфликта с Россией. Но именно Россия ведет себя с ЕС как с противниками. ЕС надо готовиться к сложным моментам в отношениях с Россией", - сказал Боррель.

Высказывание Борреля прозвучало в рамках сессии Европарламента в ходе слушаний, посвященных обстановке на границе с Украиной, дипломатическому конфликту с Чехией и ситуации вокруг Алексея Навального. Во время выступления дипломат также заявил, что Евросоюз не видит у России желания урегулировать конфликт в Донбассе.

Ранее "Страна" сообщала, что лидеры Евросоюза на саммите в мае обсудят отношения с Россией. Также уточняется, что на переговорах стороны хотят обсудить коронавирусный кризис и борьбу с изменениями климата.

Напомним, что в Евросоюзе назвали условие для полноценного возобновления диалога с Россией. Это произойдет лишь тогда, когда в полной мере будут выполнены положения минских соглашений по Украине.