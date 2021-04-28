Команда познавательно-развлекательного шоу для детей "Kid-Світ" запустила всеукраинский конкурс чтецов. По правилам нужно было записать короткое видео, на котором ребенок читает свое любимое стихотворение украинского автора.

Событие вызвало большой интерес среди детей. Всего в конкурсе поучаствовало 119 мальчиков и девочек из разных уголков Украины - как городов-миллионников, так и небольших поселков. Возраст участников варьировался от 3 до 15 лет.

"Мы увидели огромный отклик и детям сейчас не хватает подобных конкурсов. С командой хотели активизировать детей, которые сейчас находятся на дистанционном обучении. В первую очередь, мы дали им площадку для того, чтобы проявить себя, почувствовать командный дух и показать свои таланты. Детям сейчас, как никогда, необходимо внимание", - говорит Анюта Славская, ведущая и автор программы "Kid-Світ".

Голосование проходило в социальных сетях "Kid-Світ". По итогам конкурса первое место заняла Анастасия Грех из Львовской области со стихотворением Лины Костенко "Між іншим". На втором месте - Мирославка Ляшко из Закарпатской области со стихотворением Леси Украинки "Як дитиною бувало", а на третьем - Ростислав Степенко из Киевской области, который прочитал произведение Тараса Шевченко "Думка".

Победительница выиграла электронную книгу и памятные подарки. Серебряный и бронзовый призеры получили набор энциклопедий и англоязычную литературу.

Все участники получили именные дипломы и эксклюзивные фирменные пряники. Также глава общественной организации "Славетна Україна" Владимир Зубанов поддержал инициативу, выделив детям более 300 энциклопедий, пазлов и книг по истории Украины, изданных в рамках общенационального проекта "Украина: история великого народа".

Ранее "Страна" сообщала, что власти Полтавы объявили Всеукраинский конкурс на лучший памятник Симону Петлюре.

Также напомним, что на Нобелевскую премию по литературе хотят выдвинуть Лину Костенко.