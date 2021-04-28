Президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, которую он предложило организовать во время телефонной беседы 13 апреля, намерен обсудить кроме прочего ситуацию вокруг Украины.

Об этом заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью MSNBC.

По словам Салливана, Байден рассчитывает на "стабильные отношения" с Россией, в связи с чем от него и последовало предложение провести летом встречу в третьей стране. Помощник президента США отметил, что на этой встрече будет обсуждаться целый спектр вопросов в российско-американских отношениях, в том числе суверенитет и территориальная целостность Украины".

"Он (Байден - Ред.) намерен придерживаться этого плана, если нам удастся выработать подходящее место и время", - сказал Салливан.

Советник добавил, что точка зрения Байдена заключается в том, что США наряду с другими партнерами будут твердо настаивать на защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Это то, что мы намерены делать в дальнейшем, но мы намерены делать это посредством дипломатических контактов на высоком уровне, а не путем выставления публичных ультиматумов", - сказал Салливан в интервью.

Ранее "Страна" подробно разбирала апрельский телефонный разговор Байдена и Путина, который стал уже вторым с момента вступления в должность 46-го президента США.

Во время этой беседы Байден предложил главе Кремля встретиться на территории третьей страны. Недавно американский лидер признался, что пока не решил, будет ли он ставить какие-нибудь условия для проведения встречи с Путиным.