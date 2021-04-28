В среду, 28 апреля, в Крыму произошло ДТП, в котором автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с легковой машиной Audi. В результате столкновения погиб человек.

Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно предоставленным данным, медики двигались в направлении Ялты, а легковое авто в сторону Гаспры.

"По предварительным данным, автомобиль скорой помощи передвигался по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками, где произошло лобовое столкновение с легковой иномаркой. В результате ДТП водитель Audi погиб, три человека из спецавтомобиля получили телесные повреждения", - сообщили так называемые "власти" полуострова.

Позже стало известно, что троих медиков госпитализировали, водитель и врач бригады находятся в тяжелом состоянии.

Ранее "Страна" сообщала, что в ДТП на Прикарпатье перевернулась "скорая", столкнувшись с грузовиком. В результате чего двое человека получили травмы.

Также напомним, что в Одессе "скорая" после столкновения с Lexus перевернулась на бок. В результате аварии пострадали два пассажира Ford Transit и водитель Lexus.