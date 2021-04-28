На сайте украинского Министерства здравоохранения произошел сбой: ресурс не открывается. В ведомстве заявили, что это произошло из-за проблем с сервером.

Сообщение опубликовано 28 апреля в Фейсбуке Минздрава.

"Внимание! По техническим причинам официальный сайт Министерства здравоохранения не работает. Проблемы с сервером, которые мы обязательно решим до обеда завтрашнего дня!" - говорится в посте на Фейсбуке.

Какого рода эти проблемы, пресс-служба министерства не уточнила. Однако при заходе на сайт появляется надпись "Ошибка 523. Источник недоступен".

Ранее "Страна" рассказывала о взломе сайтов нескольких райгосадминистраций и территориальных общин Киевской области. На них появились объявления о необходимости предоставить списки учеников школ мужского пола старше 15 лет и провести среди них медкомиссию. В Киевской областной госадминистрации заявили, что эти объявления разместили хакеры.

А на днях в Беларуси хакеры взломали сайт АЭС. Они оставили сообщение о том, что в любой момент может произойти взрыв реактора станции.