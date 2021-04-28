Бывшая солистка популярного в 2000-х российского дуэта "Тату" Юлия Волкова собралась идти на праймериз партии "Единая Россия".

Об этом стало известно из Инстраграма певицы, в котором она 28 апреля выложила фото в региональном штабе партии в Ивановской области. Также в Сториз она опубликовала видео, на котором заполняет заявление об участии в праймериз.



"Я сделала первый шаг. Все подробности в следующих постах. Нас не догонят", - написала Волкова на своей странице.

О своей программе 36-летняя звезда пока ничего не сообщила.





Как пишут российские СМИ, в федеральном штабе партии "Единая Россия" тему участия Волковой в праймериз пока не обсуждали.

Праймериз "Единой России" пройдут с 24 по 30 мая. Их итоги подведут 1 июня. Принять участие в предварительном голосовании, по словам руководства партии, могут все желающие, которые соответствуют закрепленным в положении о порядке проведения критериям. Так, члены "Единой России", известные люди или политики не будут иметь преимущества перед другими кандидатами, что, в свою очередь, позволит выбрать наиболее сильных лидеров для участия в выборах.

Как писала "Страна", зимой поползли слухи о том, что участвовать в выборах в Госдуму РФ собирается Алла Пугачева. Однако ее супруг, юморист Максим Галкин, опроверг их.

Мы также сообщали, что жители Донбасса смогут проголосовать на выборах в Госдуму РФ в Ростовской области.