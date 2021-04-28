Сегодня, 28 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США призывают Турцию и других своих зарубежных союзников и партнеров отказаться от дальнейших закупок у России оружия и военной техники, предупреждая, что такие сделки могут попасть под действие односторонних американских санкций.

Об этом он сообщил на онлайн-встрече с иностранным журналистами, комментируя ситуацию с покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Я очень надеюсь, что по С-400 мы (то есть Вашингтон и Анкара - Ред.) сможем найти путь вперед. Однако также очень важно на будущее, чтобы Турция и, если уж на то пошло, все союзники и партнеры (США - Ред.) избегали дальнейших приобретений российских вооружений, включая дополнительные (комплексы - Ред.) С-400, что дает России доходы, доступ и влияние", - заявил Блинкен.

В то же время, он обратил внимание, что любые существенные транзакции с российскими оборонными организациями могут подпасть под действие закона - CAATSA.

"Опять-таки: любые существенные транзакции с российскими оборонными организациями могут подпасть под действие закона - CAATSA. И это отдельно и в дополнение к санкциям, которые уже были введены", - говорит глава американского внешнеполитического ведомства.

Отметим, что CAATSA - это принятый в США в 2017 году закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Этот нормативно-правовой акт угрожает применением односторонних американских рестрикций в отношении государств, приобретающих у России современные крупные системы вооружений и военной техники.

Ранее "Страна" сообщала, что у Байдена анонсируют "откровенный разговор" с Москвой из-за санкций. В то же время, американская сторона демонстрирует "долговременный" подход, в частности, к России и Афганистану.

Также напомним, что 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Это стало ответом на проведение кибератак, вмешательство в выборы и ситуацию в Крыму.