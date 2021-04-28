В туркменском Ашхабаде и административном центре Лебапского велаята Туркменабаде начали борьбу большими очередями перед государственными магазинами. Толчком к этому стал запрет двухнедельной давности сына президента Сердара Бердымухаммедова собираться перед магазинами в столице на том основании, что очереди "дискредитируют имидж" его отца.

Об этом пишет "Радио Азатлык".

Чтобы не создавать очередей, граждане должны предварительно зарегистрироваться и прийти в магазин за товарами только в назначенное время после звонка продавца.

В отличие от Ашхабада, очереди в Туркменабаде запрещены не полностью: перед магазинами позволяют собираться до четырех человек. При этом остальные люди вынуждены ждать в подъездах соседних домов, пока не подойдет их очередь.

"Сотрудники полиции не позволяют выстраиваться в очередь перед магазинами более четырех человек. Товары также продаются через черный ход, а не через главный вход в магазин. Если кто-то захочет протестовать, полиция угрожает арестовать его и исключить из очереди в качестве наказания", - сказал изданию житель Туркменабада.

В стране несколько лет продолжается экономический кризис, из-за чего постоянно дешевеет национальная валюта на черном рынке и падает покупательная способность населения. Это привело к тому, что многие люди не могут покупать продукты на рынках и в частных торговых точках и зависят от субсидированных товаров в государственных магазинах.

Люди начинают выстраиваться в очереди перед государственными магазинами рано утром, чтобы иметь возможность купить субсидированные товары, которые продаются по установленной государством цене. В государственных магазинах субсидированные товары отпускаются с 6 до 8 утра. Такая продукция обычно быстро заканчивается, на всех ее не хватает.

По данным "Радио Азатлык", в месяц на одного человека положено по литру хлопкового масла, литру подсолнечного масла, 1 кг сахара и 1 кг риса. Не успевшие приобрети свой продуктовый паек, в следующем квартале его лишаются - он прогорает. Об этом покупателей предупреждают продавцы в государственных магазинах.

Туркменские власти официально не признают наличие серьезных социально-экономических проблем и продовольственного кризиса, вместо этого пытаются оказать давление на население, пишет издание.

Как оно отмечает, уже появляются сообщения о том, что в столице начали арестовывать людей, нарушивших запрет на очереди.

Год назад "Страна" рассказывала, что в Туркменистане запретили коронавирус, стали арестовывают за ношение масок и разговоры об инфекции.

Мы также писали, что в стране запретили автомобили всех цветов, кроме белого.