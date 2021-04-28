Советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии "Стране" опроверг слова представителя украинской стороны в ТКГ Сергея Гармаша о том, что по итогам заседания не был достигнут компромисс по перемирию на Донбассе.

"Есть же официальная точка зрения, которую предоставляю я. А есть другие источники, тот же Сергей Гармаш, который является экспертом ТКГ, но он лицо свободное и говорит то, что думает. Учитывая, что он сам из Донбасса, его формулировки иногда приобретают резкий характер, потому что он сильно переживает за свою малую родину. Я бы не сказал, что не удалось договориться, я сказал бы так: идею пасхального перемирия все точно поддержали. Не удалось согласовать лишь совместное заявление. Но разошлись мы на идее, что перемирие необходимо установить в любом случае. Посмотрим, что будет. Я бы не хотел давать повода для лишнего оптимизма, но должен быть максимально точным: идею перемирия одобрили, вопрос в том, согласуем ли мы его", - отметил Арестович.

Само заседание ТКГ Арестович назвал "позитивным", несмотря на отсутствие совместного заявления сторон.

"Само заседание было довольно позитивным. Позитив заключался в том, что все стороны без исключения захотели установить пасхальное перемирие и тщательно об этом договаривались. Было две редакции документов: российская и украинская. Мы практически их согласовали, за исключением нескольких формулировок. Единственное что - мы не согласовали текст совместного заявления. Мы предложили следующее: "Сейчас устанавливаем пасхальное перемирие, чтобы люди не гибли на Пасху в АТО, потому что вы - христиане, мы - христиане". Механизм мы согласуем, это же тонкое дело. Две подгруппы провели заседание по безопасности, но все зависит от миллионов согласований. Мы почти договорились, но тут уже дело к ночи, решили, что продолжим консультацию на уровне политических советников и с ОБСЕ. Думаю, завтра-послезавтра появятся какие-то дополнительные позитивные новости. Могу сказать, что когда закрывали заседание, все сожалели о том, что не удалось согласовать текст совместного заявления. То есть никаких споров, трений в этот раз не было", - отметил Арестович.

В свою очередь российский представитель в ТКГ Борис Грызлов заявил, что Киев заблокировал предложения России о предотвращении нарушений перемирия.

"Сегодня на заседании контактной группы киевская сторона заблокировала предложения России о конкретных механизмах предотвращения нарушений режима прекращения огня между Украиной и Донбассом", - сказал Грызлов.

Как заявил Грызлов, Украина создает запутанные юридические конструкции, чтобы не признавать Донбасс одной из сторон конфликта. Неспособность к практическим шагам по обеспечению режима прекращения огня является следствием стремления украинских властей угодить радикалам, считает представитель России.

"Вместо обсуждения вопросов по существу все было направлено на выстраивание запутанных "юридических конструкций" с целью непризнания Донбасса в качестве стороны конфликта. Фактически ради соблюдения надуманных "красных линий", прямо противоречащих минским соглашениям, Киев приносит в жертву безопасность и жизни людей на юго-востоке Украины", - сказал Грызлов по итогам заседания контактной группы.

Напомним, 26 апреля президент Владимир Зеленский во время брифинга в 35-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС сообщил, что Трехсторонняя контактная группа почти завершила согласование "пасхального перемирия" на Донбассе.

Сегодня сообщалось, что "пасхального перемирия" не будет. В ТКГ не смогли договориться о прекращении огня.