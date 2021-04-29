До Воскресения Христова остались считанные дни. В Украине и мире православные христиане встретят Пасху 2 мая.

Один из главных символов праздника - Благодатный огонь. Он традиционно сходит накануне, в Великую субботу, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

До пандемии для участия в мероприятии в Израиль съезжались паломники со всего мира. Но вот уже второй год подряд действо произойдет без них.

При этом, как в прошлом году, Иерусалим примет делегации из 11 стран мира - тех, кто заранее запросил визит и кого пригласил Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III.

В порядке исключения для 11 самолетов будет открыт аэропорт имени Бен Гуриона, который закрыт для иностранцев из-за коронавируса.

В числе делегаций будет Украина. От нашей страны в Иерусалиме ждут спецборт Украинской православной церкви (УПЦ). Все подробности получения Огня, где и как его смогут взять украинцы "Стране" рассказал митрополит Климент.

Что касается Православной церкви Украины (ПЦУ), она к Благодатному огню третий год подряд допущена не будет. В Церкви, которую Иерусалим так и не признал, рассчитывают получить огонь окольными путями.

Как украинцы смогут получить благодатный огонь - разбиралась "Страна".

Как ПЦУ третий год подряд не допускают к Благодатному огню

Днем в Великую субботу, 1 мая, в Иерусалиме подходит к концу особая служба. Священнослужители читают молитвы. В результате в Кувуклии - гробнице, где по Евангелию покоится Иисус Христос - исходит Свет истинный.

В народе он называется Благодатный огонь. Его изнесение символизирует то, что Спаситель воскрес. Верующие уверены: если когда-то этого не случится, то наступит конец света.

Для прихожан важно получить частичку Огня. Поэтому на протяжении десятилетий из Украины в Иерусалим направлялись спецсамолеты, которые его доставляли.

В 2019 году, после получения томоса об автокефалии, в Израиль полетел и самолет Православной церкви Украины. Но Феофил III, который не признал ПЦУ, категорически не допустил делегацию на Святую Землю к пасхальной службе.

"Иерусалимский Патриархат не допускает раскольников до святынь, находящихся на канонической территории Иерусалимского Патриархата. Не допускает никакого соучастия, даже молитвенного, представителей этих раскольничьих структур", - заявили в пресс-службе патриарха.

В ПЦУ старались скрыть этот факт, однако общественность о нем все равно узнала. Несмотря на запрет, в 2019 году Церковь все равно привезла огонь в Украину. Его она добыла не официально, а наряду с тысячами других прихожан, которые собрались на площади возле Храма Гроба Господня.

В теории ПЦУ могла продолжать получать Благодатный огонь таким же способом и дальше. Но в 2020 году началась пандемия. Из-за ковида паломников не допустили к действу.

С пониманием, что в 2020 году так просто огонь уже не получится, глава ПЦУ Епифаний выступил с предложением. Он сообщил, что хочет договориться с властями: если в Украину и привозить Благодатный огонь, то для всех церквей, или не привозить его вовсе.

Если бы решение принимали власти Украины или Израиля, то, возможно, такой план удалось бы реализовать. Однако главный по Огоню - не политики, а Священный синод Иерусалимской православной церкви. Его позиция о непризнании ПЦУ сохранилась без изменений.

В результате огонь для ПЦУ и ее прихожан прибыл в Украину утром на Пасху, а не накануне. В киевской митрополии сообщили, что огонь был доставлен в Киев при содействии авиакомпании МАУ и посольства Украины в Израиле. Выходит, что главная всенощная служба в ПЦУ прошла без него.

За год после Пасхи 2020 года Феофил III свое мнение о ПЦУ не изменил. И их борт все так же видеть будут не рады. Поэтому самолет с делегацией в Израиль и не полетит. Об этом сообщил Епифаний.

По словам главы ПЦУ, огонь для Церкви и ее прихожан вновь привезут окольными путями. Когда - неизвестно.

"Мы не будем заказывать чартерный самолет. Но, как и в прошлом году, так и в этом году те компании, которые будут совершать какие-то перелеты в это время, - это могут быть технические какие-то, - и они пообещали, что в этом году также доставят нам Святой свет, Благодатный огонь, как мы называем. Возможно, не в то время, когда бы мы хотели, - вечером, сразу через несколько часов [после схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня]. Это может быть и утром уже в воскресенье, но обязательно мы этот свет получим и распространим по Украине", - сказал Епифаний.

Отметим, что сейчас у Украины есть прямое авиасообщение с Тель-Авивом. Но Храм Гроба Господня находится в другой части Израиля. Поэтому огонь для ПЦУ будет лететь с пересадкой. Именно поэтому Свет будет получен "не в то время, когда бы хотели" у Епифания.

Благодатный огонь для прихожан УПЦ прибудет по плану

В Великую среду в Израиле дали пресс-конференцию, на которой сообщили детали передачи Благодатного огня в 2021 году.

"Несмотря на то, что аэропорт (имени Бен Гуриона) до сих пор закрыт для иностранцев из-за ограничений по коронавирусу, этом году году Израиль разрешит делегациям из 11 стран... [Они смогут] получить Святой огонь в Иерусалиме и доставить его домой", - заявил директор департамента мировых религий в израильском МИД Шарон Регев.

Дипломат перечислил все эти 11 стран:

Украина,

Кипр,

Болгария,

Беларусь,

Молдова,

Россия,

Румыния,

Греция,

Грузия,

Польша,

Казахстан.

Под самолетом от Украины подразумевается делегация Украинской православной церкви. Ее возглавит митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Также на Святую Землю полетят епископы и священнослужители Церкви.

Прямую трансляцию схождения Благодатного огня организует телеканал "Интер". Она начнется в Великую субботу в 12:40 по киевскому времени и будет доступна на нашем сайте.

После того, Свет истинный сойдет, его сразу же передадут 11 делегациям, в том числе УПЦ. Спецборты направятся в свои страны. В Киеве самолет приземлится засветло.

"Богослужение, во время которого происходит чудо схождения Благодатного огня происходит в Иерусалиме приблизительно в 13:00 по Киевскому времени. Если в этом году Благодатный огонь сойдет, то возможно, к 19:00 его успеют доставить в Киев", - рассказал "Стране" митрополит Климент, председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви.

Мы уточнили у митрополита, будут ли на спецборт допущены представители других церквей Украины.

"Представителей других конфессий, естественно, не предполагается по той причине, что делегация УПЦ представляет единственную каноническую украинскую церковную структуру, которую признает Иерусалимский Патриархат. И именно нашей делегации Иерусалимский Патриарх передаст лампаду с Благодатным огнем как официальное братское благословение между каноническими православными церквями", - ответил митрополит Климент.

По его словам, сразу по прибытии Благодатного огня в Киев, он будет доставлен в Киево-Печерскую Лавру.

"Там можно будет взять эту святыню, прийдя со сечами или лампадами. Но главным событием, связанными с Благодатным огнем, станет встреча Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия накануне начала Пасхального Богослужения в 23:00 1 мая. Именно тогда пасхальные торжества начнутся с внесения Благодатного огня в Трапезный храм Киево-Печерской Лавры, как символическое продолжения того святого торжества, которое накануне совершится в Иерусалиме", - рассказал председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.

Он добавил, что традиционно делегации всех епархии УПЦ прибывают в Великую Субботу в Киев и развозят Благодатный огонь по всем регионам Украины. "Эту святыню Блаженнейший Митрополит Онуфрий передаст и в зону ООС для духовного укрепления украинских военнослужащих", - отметил митрополит Климент.

Как в Украине будет праздноваться Пасха 2021 на фоне коронавируса - подробно в материале "Страны".