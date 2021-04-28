В квартире бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани прошел обыск. Его провели в рамках уголовного расследования действий Джулиани в Украине в 2019 году.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники.

Расследование в отношении Джулиани выросло из дела против уроженцев Советского Союза Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Последние, напомнила газета, помогали адвокату добыть компрометирующую информацию о Джо Байдене и его сыне Хантере, который входил в совет директоров украинской энергетической компании "Бурисма".

По данным The New York Times, прокуратура изучает возможные бизнес-дела Джулиани в Украине, а также его причастность к отставке посла США в Украине Мари Йованович.

"Прокуратура выясняла, работал ли Джулиани только на Трампа или же и на украинских чиновников или бизнесменов, которые хотели увольнения посла по своим собственным причинам", - говорится в материале.

Как пишет The New York Times, прокуратура и ФБР долгое время хотели получить доступ к телефонам Джулиани, однако во время президентства Трампа необходимый ордер так и не был выдан. Сейчас же следователи изъяли принадлежащие Джулиани электронные устройства.

Также издание сообщает, что правоохранители изучали связи Джулиани с бывшим генеральным прокурором Украины Юрием Луценко. Экс-глава Генпрокуратуры помогал Джулиани в его миссии по поиску компромата на семью Байденов, а также продвигал идею с увольнением Йованович, отмечает The New York Times.

"Среди прочего прокуратура изучила разговоры Джулиани на предмет получения сотен тысяч долларов от Луценко, в явно не связанном (с историей вокруг Байденов - Ред.) консалтинговом бизнесе, в результате чего был составлен проект соглашения о выплате гонорара, который так и не был реализован", - пишет The New York Times.

По словам самого Джулиани, эта сделка предполагала его помощь украинской власти в поиске украденных и выведенных из Украины денег.

"Хотя ордер на обыск не является явным обвинением в противоправных действиях в адрес Джулиани, он показывает, что расследование вступило в новую активную фазу", - резюмирует американское издание.

Ранее "Страна" приводила рассказ Джулиани о его поездке в Украину.

Мы также разбирали фильм-расследование адвоката Трампа об американо-украинской коррупции.