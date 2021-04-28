Трехсторонняя контактная группа после пятичасового заседания не смогла договориться о возвращении перемирия на Донбасс.

Об этом сообщил российский "Интерфакс" со ссылкой на представителей в ТКГ.

"Источник агентства "Интерфакс" сообщил, что в ходе сегодняшнего заседания Контактной группу в формате видеоконференции не удалось согласовать механизм верификации перемирия в Донбассе, который бы устраивал Киев и непризнанные республики. В свою очередь в пресс-службе "МИД ДНР" сообщили, что следующая встреча Контактной группы состоится 19 мая", - говорится в сообщении.

Позже информацию подтвердили и переговорщики с украинской стороны.

В частности, РБК Украина со ссылкой на представителя украинской делегации в ТКГ Сергея Гармаша сообщил, что по итогам заседания не был достигнут компромисс.

"ТКГ после пятичасового заседания смогла договориться о возвращении перемирия на Донбассе. Украина и Россия смогли достичь компромисса, но утвердить решение помешали российские марионентки",- объясняет Гармаш.

"И со стороны российской делегации (источник "Интерфакса") и со стороны украинской (Гармаш) заявили, что о Пасхальном перемирии на заседании ТКГ договориться так и не удалось. Напомним, ранее представители украинской делегации заявляли, что 28 апреля должен быть прорыв по договорённостям о прекращении огня. Но, как видим, этого не произошло", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны"

Ранее "Страна" писала, что накануне заседания ТКГ по прекращению огня стороны не смогли провести встречу политической подгруппы