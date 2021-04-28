На 91-м году скончался американский астронавт Майкл Коллинз, который участвовал в полете "Аполлона-11" на Луну в 1969 году.

Об этом сообщила его семья в Твиттере.

Коллинз умер от онкологического заболевания. "Свои последние дни он провел в спокойствии, окруженный членами семьи", - сказано в сообщении.

Как известно, первая в истории посадка модуля с людьми на Луну произошла 20 июля 1969 года. На поверхность Луны высадились Нил Армстронг и Эдвин (Базз) Олдрин. Майкл Коллинз находился в командном модуле "Аполлон-11" на окололунной орбите.

Командир экспедиции Нил Армстронг скончался в августе 2012 года, пилот Эдвин (Базз) Олдрин, ровесник Коллинза, жив.

Напомним, в 2019 году умер советский космонавт Алексей Леонов. Смерть наступила в московском госпитале им.Бурденко. Леонов был первым в мире человеком, который вышел в открытый космос.

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