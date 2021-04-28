Социальная сеть Фейсбук начала активно банить журналистов, которые публиковали видео с марша в центре Киева в честь дивизии СС "Галичина".

В частности, с блокировкой сталкиваются перепосты видео "Страны" с зигующим активистом Владимиром Кошовенко.

Об этом сообщают журналисты, которые уже столкнулись с блокировкой из-за соответствующего контента

Видео удаляют с формулировкой "запрещённая символика, восхваление или поддержка опасных лиц или организаций"

"Автора стрима на нашей странице в Фейсбуке администрация забанила на 24 часа. Также заблокировали, но уже на три дня страницу телеведущего Макса Назарова, который запостил видео зигующего участника акции", - пишет телеграм-канал PavlovskyNews, который тоже пострадал от санкций в социальной сети.

Примечательно, саму акцию сопровождала полиция и вопросов к митингующим у них не было.

Напомним, в Киеве прошел немногочисленный марш в честь дивизии СС "Галичина". Присутствовали около сотни человек.

Мероприятие прошло спокойно, если не считать негодования киевлян, которым присутствие в городе львовской дивизии оказалось не по душе.

Несмотря на малое количество участников, оно охранялось полицией, а во время шествия для участников даже ограничили движение автомобилей по проезжей части.

Не прошло без эксцессов. В ходе мероприятия один из участников не удержался, и начал демонстративно вскидывать руку в нацистском приветствии.