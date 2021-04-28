Фейсбук блокирует снимки с марша в честь СС "Галичина" из-за пропаганды нацизма
Социальная сеть Фейсбук начала активно банить журналистов, которые публиковали видео с марша в центре Киева в честь дивизии СС "Галичина".
В частности, с блокировкой сталкиваются перепосты видео "Страны" с зигующим активистом Владимиром Кошовенко.
Об этом сообщают журналисты, которые уже столкнулись с блокировкой из-за соответствующего контента
Видео удаляют с формулировкой "запрещённая символика, восхваление или поддержка опасных лиц или организаций"
"Автора стрима на нашей странице в Фейсбуке администрация забанила на 24 часа. Также заблокировали, но уже на три дня страницу телеведущего Макса Назарова, который запостил видео зигующего участника акции", - пишет телеграм-канал PavlovskyNews, который тоже пострадал от санкций в социальной сети.
Примечательно, саму акцию сопровождала полиция и вопросов к митингующим у них не было.
Напомним, в Киеве прошел немногочисленный марш в честь дивизии СС "Галичина". Присутствовали около сотни человек.
Мероприятие прошло спокойно, если не считать негодования киевлян, которым присутствие в городе львовской дивизии оказалось не по душе.
Несмотря на малое количество участников, оно охранялось полицией, а во время шествия для участников даже ограничили движение автомобилей по проезжей части.
Не прошло без эксцессов. В ходе мероприятия один из участников не удержался, и начал демонстративно вскидывать руку в нацистском приветствии.