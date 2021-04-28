Президент Франции Эммануэль Макрон посетил неблагополучный район города на юге страны Монпелье. Местные жители пожаловались ему на отсутствие безопасности, рост насилия и перекосы в политике культурно-этнического разнообразия.

Видео беседы французского лидера с жителями Монпелье опубликовали многие Ютуб-каналы.

Визит состоялся еще 19 апреля, однако сюжет о нем вызвал резонанс только сейчас.

Макрон приехал в бедный район Монпелье Ла-Моссон, обитатели которого выразили свое негодование и беспокойство из-за того, что их детям приходится расти в небезопасном окружении.



Потом Макрон посетил бывшую дилерскую точку, которую ликвидировали в начале марта. Там жительница Ла-Моссона и член районного комитета Наима Амаду (она была в мусульманском платке) спросила президента, почему в Ла-Моссоне нет этнического разнообразия. Ведь французы теперь предпочитают не отдавать детей в школы, где учатся представители других национальностей.



"Я училась в республиканской школе, где наблюдалось большое этническое разнообразие, чего, к сожалению, я теперь больше не вижу. Люди больше не отправляют детей в школы в том же районе, и это действительно очень плохо. Господин президент, моему сыну восемь лет, и он спросил, существует ли на самом деле имя Пьер или оно используется только в книгах. Это показывает, насколько не хватает этнического разнообразия в нашем районе. Это действительно серьезная проблема", - сказала женщина.





Как писала "Страна", на днях группа отставных французских генералов обратились с письмом к Макрону, правительству и парламенту страны с требованием не допустить гражданскую войну, которая, по их мнению, может наступить в условиях дальнейшей исламизации Франции.

Мы также сообщали, что прошлой осенью Макрон обнародовал план защиты светских ценностей страны от исламского радикализма.