Утром 28 апреля в Болгарии возник пожар на складе комплектующих и упаковки военного завода "Аркус", что в городе Лясковце.

Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Склад загорелся около 10:00. Исполнительный директор "Аркус" Банко Банков заявил, что в огне никто не пострадал, а опасности для Лясковца и близлежащих сел, а также окружающей среды нет.

Некоторые сотрудники предприятия были эвакуированы в качестве меры предосторожности, но большинство работников остались на своих местах. Возле очага возгорания не было боеприпасов и оружия.

Пожарные тоже заверили, что соседние склады и производственные помещения на военном заводе в Лясковце не пострадали.

По информации полиции, пожар был локализован примерно к 12:40. В его тушении участвовали три пожарные машины.

На заводе заявили, что выясняют причину возгорания.

На фоне этого происшествия МИД Болгарии вызвал для объяснений российского посла Элеонору Митрофанову.

Встреча назначена на четверг. По данным СМИ, вызов посла связан с комментарием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова относительно якобы причастности россиян ко взрывам в Болгарии.

Ранее Лавров, комментируя обвинения болгарской прокуратуры в адрес россиян, сказал, что такими темпами дело может дойти до обвинений России в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году, после которого началась Первая мировая война. Министр также добавил, что София, видимо, "решила перещеголять чехов".

Напомним, 17 апреля Чехия обвинила российскую разведку во взрыве военных складов во Врбетице в 2014 году.