Сотрудники Государственного бюро расследований в среду, 28 апреля, пришли с обысками на завод "Кузня на Рыбальском" и в подразделения ПАО "Богдан Моторс". Первый до недавних пор принадлежал экс-президенту Петру Порошенко, второй - его бизнес-партнеру Олгеу Гладковскому.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в ГБР.

Как сказали в ГБР, следственные действия проходят в рамках уголовного производства, касающегося закупок Министерством обороны военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества и по завышенным ценам.

В ГБР добавили, что эти закупки осуществлялись в 2015-2019 годах. Речь идет о поставках более 300 медицинских автомобилей "Богдан 2251", более 800 автомобилей повышенной проходимости "Богдан 63172" (МАЗ), а также проведении ремонтных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный" и закупке катеров "Гюрза-М" и "Кентавр".

Сейчас следствие изучает обстоятельства злоупотребления властью должностными лицами Минобороны. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.

Как писала "Страна", год назад Минобороны подало против "Кузни на Рыбальском" иск на 163 млн из-за невыполнения корабельного контракта.

Также мы рассказывали, что в 2019 году Автосборочный завод №2 компании "Богдан Моторс" на выполнение тайных соглашений с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа получил 16,3 миллиона гривен.