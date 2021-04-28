Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что Евросоюз ограничен в средствах давления на Россию, а внешняя политика "остается прерогативой государств-членов ЕС".

Об этом он заявил, выступая перед депутатами на пленарном заседании Европарламента, передает "РИА Новости".

"Государства ЕС должны сохранять единство. В столицах ЕС и определяется политика в отношении России. Мы в ЕС пытаемся построить единую внешнеполитическую линию, но нравится нам это или нет, внешняя политика остается прерогативой государств-членов. Если не будет единства, то и не будет общеевропейской политики… Лидеры стран ЕС не должны говорить одно в Брюсселе, а потом, вернувшись в свои столицы, действовать по-другому", - сказал глава евродипломатии.

Кроме того, Боррель прокомментировал требования депутатов Европарламента об отключении России от системы международных платежей SWIFT и прекращении реализации "Северного потока 2".

"SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у ЕС нет компетенции… "Северный поток" - это противоречивая тема. ЕК уже говорила, что этот проект не служит диверсификации источников энергии ЕС. Но это ответственность частных компаний, ЕС не имеет инструментов принимать решение по судьбе этого частного проекта", - сказал верховный представитель.

При этом он добавил, что "когда и если "Северный поток 2" заработает, то мы сможем требовать, чтобы он работал прозрачно и без дискриминации, с адекватным уровнем контроля".



Кроме того, Боррель констатировал, что в отношениях с РФ "предстоит долгий период конфронтации, к которому мы должны быть готовы". "Россия уверена, что конфронтация с Европой и США является самым простым способом укрепить легитимность власти", - добавил он.

Глава дипломатии ЕС сказал, что успехи российских властей в экономике "весьма скромны, и перспективы также не радужные". "Да, у них есть военная мощь, которую они используют, разворачивают, когда считают это необходимым: в Сирии, Ливии на Кавказе. Но с точки зрения экономики Россия равняется Италии, немного превосходя Испанию", - уверен Боррель.

Он также прокомментировал "сближение" РФ с Китаем. "Энергетический вопрос очень важен для России, рентная экономика – это проблема для РФ, а зеленый пакт эту проблему только усугубит… Россия все больше поворачивается к Китаю, что сделает ее еще более зависимой от этой страны. Но это будет для них решением, если Европа прекратит покупать нефть и газ в России", - пояснил Боррель.

Напомним, ранее Европарламент предложил остановить строительство "Северного потока-2" и задумался об отключении РФ от Swift.

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