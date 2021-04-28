С 1 мая, в субботу, Киев выходит из локдауна. Столица переместится из красной в желтую зону.

То есть локдаун, который должен был идти до 30 апреля, решили не продлевать.

"Страна" разбиралась, что начинает работать после "красного" периода в столице.

Почему снимают локдаун

Это, по словам мэра Виталия Кличко, произошло благодаря выходу на нужные критерии. Загруженность коек снизилась до 56%. Госпитализация - 57 человек на 100 тысяч человек (верхний порог здесь - 59 человек).

Ситуация улучшается в целом по стране, и Киев не стал исключением.

При этом внедрятся меры, прописанные властью для желтой эпидзоны.

"Решили отменить с 00 часов 00 минут 1 мая 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева, и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня", - сообщил министр Максим Степанов.

Также киевская комиссия по чрезвычайным ситуациям сегодня одобрила переход на ограничения желтой зоны.

Желтая зона для Киева. Что это означает

1. Запрещено ходить на улице без маски в общественных местах. С собой нужно носить документы. Места обсервации и самоизоляции, кому они назначены, покидать нельзя.

2. Иностранным граждан нельзя въезжать в Украину без страховки. Она должна быть специальной - с включенным лечением от коронавируса. Эта касается и тех, кто въедет через КПВВ на Донбассе и в Крыму.

3. Массовые мероприятия разрешены, но при плотности участников 1 человек на 4 квадратных метра. Или же при 50% максимальной заполняемости залов.

4. Спортивные соревнования - это касается и футбольных матчей - могут принимать зрителей при заполнении не более чем 50% мест. Такие же требования к кинотеатрам и других заведений культуры, например, театров.

5. Транспорт будет работать - как метро, так и наземным. Поездка возможна только для сидячие пассажиры. Если же в маршрутке все они заняты и зайти в салон хотят горожане для проезда стоя, им перевозчик должен отказать.

6. Запрещена работа ночных клубов, дискотек и ресторанов, где есть "организация досуга". Весь остальной общепит, где нет танцев, может работать с 7 до 24 часов.

7. Школьники вернутся с удаленного обучения в среду, 5 мая. Тогда же начнется прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год. Возобновят обучение в очном формате вузы. Заработают садики.

Сегодня в КГГА сообщили, что продлевать занятия в школах не будут. Оно завершится, как и планировалось, в мае.

Посещение учебных заведений разрешено группами более 20 человек. Школы будут отправлять на дистанционку, если 50% персонала и учеников контактировали с заболевшим человеком.

8. Все так же запрещается работа хостелов. При этом отелям, санаториям, реабилитационным центрам работать будет можно.

9. Спортклубы могут работать, если обеспечат по одному клиенту на 10 квадратных метров площади.

10. Больницы будут принимать только экстренных пациентов.

11. Возобновят работу Центры предоставления административных услуг. Для посещения надо заранее записался посредством электронных сервисов.

12. Откроются магазины с товарами не первой необходимости, ТРЦ, рынки и ярмарки.