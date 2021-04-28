Министерство иностранных дел Франции прокомментировало слова украинского президента Владимира Зеленского о возможности создания других форматов переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Париж считает, что Нормандский формат является самым эффективным.

Об этом говорится в сообщении ведомства в среду .

Так, Франция решительно продолжает свои усилия в Нормандском формате с целью полного выполнения минских договоренностей по Донбассу.

"Мы регулярно ведем диалог на эту тему с нашими партнерами, которые поддерживают усилия Франции и Германии в формате "Нормандии". Мы все еще уверены, что это, как и прежде, вероятнее всего приведет к прогрессу", - заявили в МИД.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что в апреле министры иностранных дел G7 глубоко оценили нормандский формат для гарантирования полной реализации минских договоренностей.

Напомним, недавно Зеленский предложил Зеленский хочет переписать Минские соглашения и пригласить США с Канадой в нормандский формат. По его мнению, привлечение других стран к переговорам будет способствовать более быстрому завершению войны на Донбассе.

Также президент предложил создать новый формат по Донбассу, "параллельный" Нормандскому.