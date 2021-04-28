В Варшаве во время финального поединка на чемпионате мира по международным шашкам между действующей чемпионкой мира Тамарой Тансыккужиной (Россия) и чемпионкой мира 2018 года Наталией Садовской (Польша) WADA приказало убрать российский флаг. Польская спортсменка в знак солидарности убрала флаг Польши.

Об этом сообщает ТАСС.

Во время четвертого раунда встречи экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий показательно убрал с игрового стола российский флаг. Как потом пояснили организаторы турнира, им позвонил президент WADA Рудольф Банька и заявил, что если флаг не снимут прямо сейчас, то Федерацию международных шашек лишат финансирования.

Садовская из солидарности убрала польский флаг, обе спортсменки продолжили играть без флага.

Хотя польская сторона извинилась за инцидент, Федерация шашек России готовит ноту протеста польской стороне и международной федерации.

"Спортсмен, который сидит, напрягается и старается думать ни о чем, кроме правильной комбинации, будет демотивирован после такой ситуации", - объяснил решение насчет ноты глава федерации Анатолий Никитин.

В итоге, к слову, партия завершилась поражением россиянки.

Финальные турниры чемпионата проходят в Польше с 23 апреля по 3 мая. Все матчи включают девять раундов, в каждом раунде разыгрывается 12 очков. Победившим считается спортсмен, первым набравший 54 очка.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

Как писала "Страна", WADA отстранило сборную России по футболу от чемпионата мира - 2022.