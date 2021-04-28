Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента, досрочные парламентские выборы пройдут 11 июля.

Об этом она заявила в ходе брифинга в среду, 28 апреля.

"Я подписала указ о роспуске парламента. Досрочные парламентские выборы пройдут 11 июля", - сказала Санду.

Напомним, в конце марта президент Молдовы обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы, так как депутаты дважды в течение трех месяцев не смогли сформировать правительство.

Ранее депутаты парламента Молдовы от партии действующего президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) обратились в Генпрокуратуру с обвинениями в попытке узурпации власти парламентской группой "Партии социалистов" экс-президента страны Игоря Додона.

Также мы писали о том, как Додон накануне инаугурации Санду урезал полномочия президента Молдовы.