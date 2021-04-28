Генпрокурор Ирина Венедиктова и ее заместители сегодня вакцинировались от коронавируса препаратом производства китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech. Об этом сообщается на странице Офиса генпрокурора в соцсети.

"Хотим показать собственным примером и примером учреждения насколько важен этот процесс для здоровья нации. Все наши сотрудники, которые изъявили желание, смогут получить прививки. Прокуроры, как и остальные правоохранителей, постоянно в контакте с широким кругом людей: на следственных действиях, в судах. Поэтому иммунный щит, который дает вакцина, реально необходим. Прививка - наш вклад в формирование коллективного иммунитета Украина и предотвращения распространения пандемии", - заявила Ирина Венедиктова.

В рамках стартовавшей в органах прокуратуры в первую очередь вакцину получат 500 работников Офиса генпрокурора. Об этом сообщается на странице ведомства в соцсеим.

"С мая вакцину получат областные и окружные прокуратуры. Прокуратура иммунизируется вакциной производства китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech", - говорится в сообщении.

Вакцинация работников прокуратуры происходит в рамках третьего этапа государственной кампании по вакцинации, целевой группой которого являются правоохранительные органы.

Ранее "Страна" писала о том, что Степанов рассказал когда в Украине начнут производить вакцину от коронавируса.

Также мы сообщали, что в Украине за сутки вакцинировали более 19 500 человек.