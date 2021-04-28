Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады на заседании 28 апреля решил не включать в повестку сессии законопроекты об отмене штрафов за нарушение языкового закона. Проекты были поданы в парламент в декабре 2020 года группой депутатов, включая Максима Бужанского.

О решении комитета сообщила в Фейсбуке заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Решили не включать в повестку дня сессии законопроекты №4638, 4638-1, 4638-2 о внесении изменений в статью 57 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". С момента вступления в силу закона всего 1 раз было привлечено к ответственности предприятие за отказ применять государственный язык при обслуживании граждан, к тому же это было лишь предупреждение. Учитывая, что вопрос наказания не стоит остро в нашем обществе, важнее именно поощрять употребление украинского языка, как об этом неоднократно подчеркивал президент Владимир Зеленский", - написала Кравчук.

Бужанский на это заметил в соцсети журналисту нашего издания, что такими действиями его однопартийцы проявили чисто порохоботскую позицию.

"Скажу, что ряд членов комитета, в частности, уважаемая Евгения Кравчук, Никита Потураев, Лиза Богуцкая, Дмитрий Налетов и Татьяна Рябуха поддержали инициативу "Европейской солидарности" в лице Вятровича, Княжицкого и Федины и не дали мне и ещё 36 депутатам от "СН" вынести в зал законопроект об отмене языковых штрафов. Позорнейшая порохоботская позиция, плевок в лицо избирателю "Слуги народа", - высказался Бужанский.

Также нардеп выразил возмущение в своем Телеграм-канале.

По его словам, у фракции "Слуги народа" был шанс хоть что-то поменять в гуманитарном наследстве Порошенко - как минимум поддержав законопроект об отмене языковых штрафов. Бужанский рассказал, что после часа "грызни" в гуманитарном комитете Потураев, Кравчук, Налётов, Рябуха и Богуцкая при поддержке людей из "Евросолидарности" провалили этот законопроект.

"Конкретно эти люди, народные депутаты от "Слуги народа," проголосовали за то, чтобы даже не дать нам возможность попробовать отменить штрафы в зале. И перестать продолжать политику Порошенко", - написал Бужанский.

В заключение он передал отдельный привет министру культуры Александру Ткаченко, который обещал ему провести этот законопроект через гуманитарный комитет.

"Впрочем, он мне и про закон об отсрочке перевода школ на украинский обещал тоже самое, просто мне было мало одного раза", - заметил Бужанский.

Напомним, в соответствии со ст. 30 закона о языке, которая вступила в силу 16 января 2021 года, вся сфера услуг должна перейти на украинский язык.

С 16 января по конец марта языковой омбудсмен Тарас Креминь получил 994 обращений и жалоб граждан по поводу соблюдения законодательства о госязыке в сфере услуг.