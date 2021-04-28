Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди, в ходе которого заявил о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля в среду.

"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

"Лидеры приветствовали регистрацию в Индии российской вакцины "Спутник V" и отметили ее высокую эффективность и безопасность", - говорится в сообщении.



"Лидеры приветствовали регистрацию в Индии российской вакцины "Спутник V" и отметили ее высокую эффективность и безопасность. Выражено удовлетворение тем, что по линии Российского фонда прямых инвестиций достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн. доз "Спутника V". Выпуск планируется начать в мае с.г", - говорится в сообщении.



В свою очередь премьер-министр Индии поблагодарил президента России за оказываемое содействие, которое "во многом носит высокотехнологичный характер и остро востребовано в стране".



Также в Кремле добавили, что уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонн соответствующих средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов.



Кроме того, были обсуждены вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами, включая график контактов на различных уровнях.

Напомним, сейчас Индия занимает второе место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 17,9 миллиона случаев COVID-19, при этом выздоровели более 14,8 миллиона человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,9 миллиона человек.

Как сообщалось, из-за высокого количества умерших в Индии стали плавиться печи местных крематориев. Металлические части газовых и дровяных печей в западном индийском штате Гуджарат деформировались из-за беспрерывного сжигания тел.