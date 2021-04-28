Зеленский уволил посла в Австрии и назначил послов в Сенегале, Ирландии и Монако

В среду, 28 апреля, президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Александра Щербу с должности посла в Австрии и назначил новых послов в Сенегале, Ирландии и Монако.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте главы государства.

"Уволить Щербу Александра Васильевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Австрия", - говорится в тексте указа от 28 апреля №176/2021.

Щерба занимал должность посла Украины в Австрии с 17 ноября 2014 года.

Также Зеленский указом №179/2021 назначил Юрия Пивоварова послом в Республике Сенегал, Ларису Герасько послом в Ирландии, а также посла Украины во Франции Вадима Омельченко послом в Монако по совместительству.

Напомним, 20 апреля новый посол Украины в США, бывший министр финансов Украины Оксана Маркарова улетела в Вашингтон. Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой в конце февраля 2021 года.

Также "Страна" разбиралась, почему президент Владимир Зеленский принялся массово увольнять послов.