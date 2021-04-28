Решение Кабинета министров касательно увольнения Андрея Коболева с поста главы НАК "Нафтогаз" является "юридической манипуляцией" и олицетворяет возвращение властей к "ручному управлению" государственными компаниями.

Такое заявление обнародовала пресс-служба компании в среду, 28 апреля.

"Принятое Кабмином решение является юридической манипуляцией. Увольнение наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об увольнении главы правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями. Согласно Уставу "Нафтогаза" и Закону "Об акционерных обществах", представление общему собранию предложений о назначении или увольнении председателя правления вместе с соответствующим решением наблюдательного совета относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров", - заявили в компании.

В "Нафтогазе" заявили, что способ, которым сегодня была принята серия решений касательно предприятия, демонстрирует "возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями".

"Правление и Наблюдательный совет компании только вчера презентовали результаты работы Нафтогаза 2020 года. Несмотря на кризис и наращивания долгов контрагентами через лазейки, созданные государственным регулированием, компания обеспечила 141 млрд грн поступлений в государственный бюджет в 2020 году, что составляет 13% доходов страны за прошлый год", - добавили в компании.

Также "Нафтогаз" утверждает, что по состоянию на сегодняшний день менеджмент компании обеспечил наличие ликвидности на счетах в компании в эквиваленте 57 млрд грн.

"Таким образом, "Нафтогаз" - единственная государственная компания, которая все еще имеет прочный запас ликвидности. Бесконтрольный доступ к этим средствам и их нецелевое использование ставят под угрозу подготовку Украины к прохождению следующей зимы", - предупредили представители компании.

По мнению "Нафтогаза", такие действия Кабмина являются "сигналом всем государственным предприятиям: работа в интересах бюджета и народа Украины, а не в интересах отдельных политических сил, будет наказываться"

"Кроме того, это четкий сигнал инвесторам в ценные бумаги украинских эмитентов: условия работы государственных предприятий Украины непредсказуемы и могут быть изменены в зависимости от политической целесообразности", - резюмировали представители компании.

Напомним, в среду, 28 апреля, правительство уволило Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза" и освободило от исполнения обязанностей всех членов набсовета компании.

На его должность правительство назначило временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, который приступит к свои обязанностям с 29 апреля.

О своем увольнении Коболев узнал из новостей, комментариев по этому поводу он пока не давал. Он работал на посту главы компании с 2014 года.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в причинах смены руководства "Нафтогаза".