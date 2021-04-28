Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил "Стране", какой вакциной будут прививать тех украинцев, которые получили первую дозу вакцины CoviShield. Ведь конкретно этот препарат пока запрещен к экспорту из Индии.

"Мы ожидаем, что до 20 мая вакцина CoviShield из Индии должна быть в Украине. Но в любом случае, те, кто получил первую дозу вакцины CoviShield, могут прививаться второй дозой вакцины AstraZeneca, произведенной на любой площадке, в любой стране.

Вы же когда идете в аптеку купить "Анальгин", вряд ли спрашиваете о производителе? Потому что "Анальгин" везде одинаковый. Точно так же и AstraZeneca – это одна и та же вакцина, с той же формулой, просто произведенная на разных мощностях", – сказал министр здравоохранения.

Напомним, 23 апреля в Украину прибыло 367 200 вакцины от коронавируса AstraZeneca южнокорейского производства. Часть доз пойдет на вторую прививку тем, кто в феврале вакцинировался CoviShield.

Также "Страна" писала, что полный цикл вакцинации в Украину прошли только 9 человек. В то же время первую прививку получили более полумиллиона украинцев.