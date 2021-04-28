Степанов рассказал, чем уколят еще раз украинцев, которые получили дозу "Ковишилда"
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил "Стране", какой вакциной будут прививать тех украинцев, которые получили первую дозу вакцины CoviShield. Ведь конкретно этот препарат пока запрещен к экспорту из Индии.
"Мы ожидаем, что до 20 мая вакцина CoviShield из Индии должна быть в Украине. Но в любом случае, те, кто получил первую дозу вакцины CoviShield, могут прививаться второй дозой вакцины AstraZeneca, произведенной на любой площадке, в любой стране.
Вы же когда идете в аптеку купить "Анальгин", вряд ли спрашиваете о производителе? Потому что "Анальгин" везде одинаковый. Точно так же и AstraZeneca – это одна и та же вакцина, с той же формулой, просто произведенная на разных мощностях", – сказал министр здравоохранения.
Напомним, 23 апреля в Украину прибыло 367 200 вакцины от коронавируса AstraZeneca южнокорейского производства. Часть доз пойдет на вторую прививку тем, кто в феврале вакцинировался CoviShield.
Также "Страна" писала, что полный цикл вакцинации в Украину прошли только 9 человек. В то же время первую прививку получили более полумиллиона украинцев.