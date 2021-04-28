Европейский парламент предложил отключить Россию от системы международных платежей Swift, а также отказаться от российских нефти и газа, "в случае продолжения агрессии в Украине".

Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента в среду, 28 апреля, передает "РИА Новости".

Кроме того, ЕС сожалеет о нынешнем уровне отношения с Россией, но возлагает ответственность за это на Москву.

Также в проекте резолюции призвали Россию прекратить "практику неоправданного наращивания военных сил для создания уроз соседям".

Помимо этого, Европарламент призывает ЕС остановить реализацию проекта "Северный поток-2".

Напомним, 22 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников продемонстрировать свою готовность наказать Москву новыми санкциями. В частности, он предложил исключить Россию из глобальной системы платежей SWIFT, чтобы удержать Кремль от применения большей военной силы против Украины.

Отметим, что в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что политика санкций США в отношении РФ носит "необоснованный и непредсказуемый характер" и поэтому Кремль не может исключить ни одну из потенциальных угроз, в том числе и отключение государства от SWIFT.

В то же время недавно в МИД Германии заявили, что "Северный поток-2" не станет рычагом давления на Россию.