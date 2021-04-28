США продолжают следить за ситуацией на границе между Украиной и Россией и на данный момент не ожидают там серьезного ухудшения. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли во время выступления в Институте Маккейна в Вашингтоне, передает РИА Новости.

"Мы продолжим внимательно следить (за происходящим - Ред.) и сейчас мы не ожидаем, что произойдет что-либо существенное и неотвратимое", - сказал Милли.

По его словам, Вашингтон в течение последних четырех-пяти недель мониторил наращивание военного присутствия РФ на границе с Украиной т считал это поводом к озабоченности.

"Попытка устрашения или оказания влияние на внутреннюю жизнь Украины, другие политические причины, они могут таким образом испытывать наше собственное правительство... Любое из этого может быть правдой", - сказал Милли и добавил, что "отвод части сил в последнее время снизил напряженность", и назвал это "хорошей новостью".

Напомним, ранее Пентагон сделал заявление о преждевременности оценки заявлений Минобороны РФ об отводе российских войск от границ Украины, а также призывал Россию прекратить провокации, уважать территориальный суверенитет Украины и способствовать стабильности вдоль границы.

Как сообщалось, 22 апреля Россия заявила о начале отвода войск от границы с Украиной. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, солдаты Западного и Южного военных округов с задачами справились. И с 23 апреля начинают процесс возврата в места постоянной дислокации.

Однако выяснилось, что часть российской техники все же останется недалеко от границ Украины - на полигоне под Воронежем. Эксперты напомнили о том, что похожий маневр российская армия предпринимала и в 2014 году, когда после заявлений об отводе, оставленная неподалеку российская военная техника в июле начала обстрелы украинских войск через границу, а в августе, получив подкрепление, вошла на Донбасс.