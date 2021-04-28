Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту принять во втором повторном чтении законопроект об отмене перевода времени.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила заместитель главы комитета, народный депутат из фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа.

"Комитет предлагает отменить перевод часов и остаться на зимнем времени. На практике если парламент примет законопроект, это можно будет реализовать после осеннего перевода времени. То есть перестать переводить часы с 2022 года, например", - сказала нардеп.

Напомним, автором этого законопроекта является Руслан Стефанчук. Он подготовил документ в октябре 2020 года. В законопроекте также указано, что документ "направлен на противодействие агрессии со стороны Российской Федерации". Стефанчук настаивал, что Украина должна остаться на зимнем времени навсегда.

19 марта в Верховной Раде не приняли этот проект закона. За него во втором чтении проголосовали 212 из 226 депутатов. Также в ходе рассмотрения депутаты успели отклонить важную правку по поводу того, чтобы закон вступил немедленно. Таким образом 28 марта в Украине перевели часы на летнее время на час вперед.

На заседании 12 апреля профильный комитет не смог рекомендовать законопроект о переводе времени из-за того, что у одного из членов комитета прервалась связь и он не смог проголосовать.