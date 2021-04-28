В среду, 28 апреля, Кабинет министров Украины принял решение уволить всех независимых членов наблюдательного совета и представителей государства национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". То есть уволены все члены Набсовета.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

Ранее на заседании Кабмин уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. На его должность правительство назначило временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, который приступит к свои обязанностям с 29 апреля. При этом исполняющим обязанности министра энергетики Кабмин назначил временного заместителя Министра энергетики Бойко Юрия Николаевича.

Также сообщалось, что о своем увольнении Коболев узнал из новостей, комментариев он пока никаких не давал. Андрей Коболев был назначен председателем правления "Нафтогаза" в 2014 году.

В феврале 2021 года Витренко предложил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю сменить руководство НАК "Нафтогаз" и прекратить контракты с членами наблюдательного совета компании.