В среду, 28 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский накануне празднования Пасхи встретился в Офисе президента с руководителями Украинской православной церкви (УПЦ), Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви: Онуфрием, Епифанием и Святославом Шевчуком.

Во время встречи украинский лидер обратился к ним с просьбой рассказать верующим о важности вакцинации от коронавируса, так как это "единственный путь к преодолению пандемии".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Поэтому для нас также важно, чтобы люди, которые приходят к вашим церквям за помощью, слышали о важности вакцинации. Ведь это - единственный путь к преодолению пандемии", - цитирует Зеленского Офис президента.

Также глава государства заявил, что ситуация с заболеваемостью Covid-19 в Украине находится под контролем.

"Мы как раз сбили третью волну. Сейчас первая неделя, когда идет уменьшение на одну-две тысячи заболевших ежедневно. И я хотел обсудить с вами, какие еще мощные сигналы мы могли бы послать, чтобы не допустить возвращения регионов в "красную" зону после Пасхи, ведь это влияет на граждан и экономику", - сказал он.

Предстоятели церквей заверили, что "вопрос празднования Пасхи в условиях пандемии коронавируса находится в центре внимания всех церковных общин. Их руководители стараются максимально сделать все, чтобы богослужения были доступны онлайн, как и в прошлом году, чтобы люди соблюдали дистанцию и надевали защитные маски".

Кроме того, они рассказали президенту, что "Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций пришли к общей позиции по вакцинации. Она заключается в том, что религиозных причин не проводить прививки нет, а вакцинация должна быть безопасной, доступной и добровольной".

Зеленский также пригласил предстоятелей церквей на празднование 30-летия Независимости Украины и выразил надежду на проведение совместной молитвы за Украину.

Во встрече также принял участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Зеленский, Ермак и представители церквей в Офисе президента. Фото: president.gov.ua

Напомним, на сегодняшний день в Украине прививки от коронавируса сделали 558 716 человек. В лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 498 890 жителей нашей страны.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал создание Национального плана вакцинации против Covid-19, чтобы привить большую часть взрослого населения страны до конца 2021 года. Это позволит выработать коллективный иммунитет, который должен остановить коронавирус в Украине.

В то же время, согласно опросу, 56% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса.