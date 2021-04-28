Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности министра энергетики Юрия Бойко вместо Юрия Витренко, который станет главой правления НАК "Нафтогаз".

Об этом в среду, 28 апреля, сообщила пресс-служба правительства Украины.

Соответствующее решение было принято Кабмином сегодня.

"Временным исполняющим обязанности министра энергетики был назначен заместитель министра энергетики Бойко Юрий Николаевич", - говорится в сообщении.

Напомним, перед этим Кабинет министров уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, который занимал этот пост с 2014 года. Его место займет временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко. Он приступит к своим новым обязанностям с четверга, 29 апреля.

Тем временем сегодня комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ согласовал кандидатуру вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины. Его могут назначить завтра во время внеочередного заседания Верховной Рады Украины.