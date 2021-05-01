Огородники, садоводы и цветоводы дождались мая, чтобы развернуть полномасштабную полевую работу.
1 и 2 мая благоприятны для посадок картофеля и чеснока, 8 и 9 мая идеально подходят для борьбы с сорняком и уходом за газонами.
15-17 мая отравляйтесь сажать томаты, огурцы, капусту, ягодные кустарники, клубнику и виноград.
22-23 мая займитесь деревьями сливы, вишни и абрикоса; картофелем, бобовыми, кукурузой, перцем, брокколи.
26 мая, в Полнолуние, работы в саду и огороде не рекомендованы. А 30 и 31 мая подходят на любых дел, связанных с землей.
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Лунный календарь посадок на май 2021