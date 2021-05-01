Клубника. Фото: pixabay
Клубника. Фото: pixabay

Огородники, садоводы и цветоводы дождались мая, чтобы развернуть полномасштабную полевую работу.

1 и 2 мая благоприятны для посадок картофеля и чеснока, 8 и 9 мая идеально подходят для борьбы с сорняком и уходом за газонами. 

15-17 мая отравляйтесь сажать томаты, огурцы, капусту, ягодные кустарники, клубнику и виноград. 

22-23 мая займитесь деревьями сливы, вишни и абрикоса; картофелем, бобовыми, кукурузой, перцем, брокколи. 

26 мая, в Полнолуние, работы в саду и огороде не рекомендованы. А 30 и 31 мая подходят на любых дел, связанных с землей. 

Для читателей "Страны" мы подготовили подробный лунный посевной календарь на май 2021 года. Он представлен по дням в виде таблицы.

Помните, что растения чувствуют настроение человека - сажайте и заботьтесь о них с открытой душой и чистым сердцем. И хороший урожай вам будет гарантирован! Бонус - прогноз погоды на майские праздники

Лунный календарь посадок на май 2021

лунный календарь на май 2021

лунный календарь на май 2021 года

лунный посевной календарь на май

лунный посевной календарь на май 2021 года

посевной календарь май 2021

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лунный посевной календарь на май 2021 года

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