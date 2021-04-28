В "Оппозиционной платформе - За жизнь" прокомментировали анонсируемый на сегодня марш националистов в честь дивизии СС "Галичина" и потребовали "жесткой реакции на попытки реабилитации нацизма в Украине".

Соответствующее заявление обнародовано на сайте политсилы.

Приводим текст заявления партии.

"Сегодня, 28 апреля, в городе-герое Киеве накануне Дня Победы праворадикалы решили устроить свой шабаш – провести марш, прославляющий дивизию СС "Галичина". Как в апреле 1943 года они хотят пройти по улицам города, чтобы напомнить украинцам и всему мировому сообществу о том, кто их предшественники и кумиры. У современных любителей нацистских приветствий нет других героев, кроме коллаборантов, присягавших Гитлеру. В их мечтах Украина может быть только режимным лагерем, в котором они будут надзирателями.

Острое возмущение всех демократических сил вызывает трусливая позиция власти. Ссылаясь на карантин, она на всех уровнях блокирует празднование Дня Победы. Но тут же забывает о любых ограничениях, когда дело касается радикалов. Власть предпочитает забиться в своих кабинетах и отсидеться в надежде, что погромщики уйдут, не до конца разгромив президентскую "лавку".

Наверное, власть рассчитывает, что радикалы своими выходками отвлекут внимание общества от торговли страной, нищеты, мизерных пенсий и растущих тарифов. Но безнаказанность экстремистов только подчеркивает безответственность, слабость и бездеятельность нынешней государственной верхушки.

ОПЗЖ заявляет, что попытки реабилитации нацизма являются главной угрозой демократическому будущему нашей страны. Это подрывает надежду на мир и единство Украины, разрушает её международную репутацию. Именно этому, а не репрессиям против оппозиционных СМИ и сторонников мира, должны быть посвящены заседания СНБО", - говорится в заявлении.

Мы требуем от власти жесткой реакции на провокацию последователей нацизма в соответствии с законом. Запрета всех организаций и движений, которые примут участие в этом шествии. Уголовного преследования и наказания лидеров и спонсоров сил, которые пропагандируют войну, насилие, ксенофобию, разжигают межэтническую, расовую и религиозную вражду, посягают на права человека".

Напомним, накануне стало известно, что националисты планируют провести в Киеве марш вышиванок 28 апреля в честь дивизии СС "Галичина", которая была создана во Львове в 1943 году.

Также мы рассказывали, что в июле 2020-го нардеп от "Европейской солидарности" и экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что дивизия СС "Галичина" была немецким формированием, в ее состав входили украинцы, которых силой и пропагандой заставили воевать за немецкие интересы.