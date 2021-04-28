В украинских пунктах вакцинации от коронавируса закончились препараты. Министр здравоохранения Максим Степанов объясняет это срывами поставок вакцин в Украину.

Об этом он рассказал "Стране".

"Ни для кого не секрет, что есть проблема с поставкой вакцин в страну. Это проблема не только Украины, а всего мира. С одной стороны, государства, на территории которых расположено производство вакцин, например, США, рапортуют о 2,5-3 миллионах вакцинируемых в сутки, а с другой стороны, мы наблюдаем срыв контрактов. Индия, крупнейший производитель вакцин в мире, сейчас не экспортирует ничего - там катастрофа со смертями из-за коронавируса. На сегодняшний день, не учитывая COVAX, в Украину должно было быть поставлено 3,9 миллионов доз вакцины по проплаченным нами контрактам. Не по заключенным, именно по проплаченным. Сейчас Украина получила 1 199 200 доз вакцин (около 30% от положенного, а 70% "не доехали" - Ред.). Поэтому неудивительно, что в пунктах вакцинации нет вакцин. У нас есть области, в которых вакцины просто закончились - например, Одесская и Харьковская, они отстают по количеству вакцинированных", - заявил Степанов.

По его словам, в пункты вакцинации были переданы вакцины CoviShield и AstraZeneca, которые уже использованы без остатка.

"В пятницу мы получили вакцину AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX. Ее уже доставляют в пункты вакцинации. А наши китайские коллеги, согласно их официальному сообщению, обещают до 30-го апреля отгрузить еще 500 тысяч доз, которые после прохождения лабораторного контроля будут поставлены в пункты вакцинации. Также мы должны получить 473 тысячи доз вакцины Pfizer по COVAX", - сообщил министр.

Степанов уточнил, что производители вакцин исключают из договоров пункты о штрафных санкциях за срыв сроков поставок.

"Сейчас производители не заключат договора со штрафными санкциями. У них очень простая позиция: не хотите - не берите. Сегодня не существует конкуренции производителей - есть конкуренция среди потребителей. Законы рынка не работают в случае с вакцинами от коронавируса. Я имею в виду то, к чему мы привыкли: когда вы заключаете договор и уже проплатили деньги по нему, то вам это будет поставлено в срок. Мы можем понять недельную задержку, но у нас просрочка по поставками исчисляется месяцами", - добавил министр.

Ранее Степанов в комментарии "Стране" отреагировал на туры украинцев в Беларусь за прививками российским препаратом от коронавируса "Спутник V". По его словам, привившиеся рискуют остаться без письменного или электронного подтверждения вакцинации, что приведет к невозможности для них путешествовать за рубеж в будущем.

Также министр рассказал о перспективах внедрения в Украине ковид-паспорта, совместимого с разрабатываемым Евросоюзом Цифровым зеленым сертификатом.