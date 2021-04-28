Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ согласовал кандидатуру вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины.

Об этом в среду, 28 апреля, сообщил народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко в своем Телеграм-канале.

"Комитет Энергетики согласовал кандидатуру Германа Галущенко на должность министра Энергетики Украины", - написал он.

Напомним, вчера, 27 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал представление в Верховную Раду на назначение Германа Галущенко на пост министра энергетики.

Ранее "Страна" подробно выясняла, кто такой Герман Галущенко, которого продвигают на пост министра энергетики.

Отметим, что ранее Кабинет министров на заседании в среду, 28 апреля, уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Он занимал этот пост с 2014 года.

Его место займет временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко. Он приступит к своим новым обязанностям с четверга, 29 апреля. Исполняющим обязанности министра энергетики Кабмин назначил заместителя Министра энергетики Бойко Юрия Николаевича.