Один из крупнейших агрохолдингов Украины "Укрлендфарминг" поздравит директора НАБУ Артема Сытника с 6-летием пребывания в должности миллиардом яиц с надписью "Сытника геть!"

Об этом сообщается на сайте предприятия.

Как сообщили в компании, на полках украинских магазинов вскоре появится 1 миллиард яиц с такой надписью.

"Мы уже начали их производить. Пусть каждое это яйцо будет напоминанием всем украинцам, кто виноват в том, что пасхальная корзина для украинцев существенно подорожала, в том, что тысячи людей оказались без работы, а государство недополучило огромные средства", - говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении, в нынешнем году из-за уголовного преследования со стороны НАБУ "Укрлендфарминг" был вынужден закрыть 29 ферм и 12 птицефабрик, а штат сократить на 13 000 человек.

В компании беспрецедентное давление НАБУ считают следствием личной мести его главы Артема Сытника акционеру Олегу Бахматюк.

Также сообщается, что деструктивные действия правоохранителей по отношению к агрохолдингу привели к тому, что бюджет страны уже недополучил 1,5 млрд грн налогов. К тому же в стране значительно подорожали яйца, потому что их теперь производят значительно меньше из-за того, что НАБУ "кошмарит" предприятия.

В компании сообщают, что год назад на предприятиях "Укрлендфарминг" работало около 30 000 украинцев, а за 10 лет агрохолдинг инвестировал в экономику Украины более 3 млрд долларов, в том числе благодаря привлечению средств иностранных инвесторов и кредитных средств, предоставленных компании международными финансовыми учреждениями. Только за последние три года группа компаний уплатила около 7,7 млрд грн налогов и создавала 1.1% ВВП Украины.

В сообщении говорится, что уже 5 лет компания сталкиваеется с беспрецедентным давлением со стороны чиновников.

"В полномочиях НАБУ преследовать именно ТОП-чиновников по подозрению в совершении коррупционных действий, но НАБУ не борется с нечистыми на руку чиновниками - НАБУ борется с нами. Эта война НАБУ с аграриями является следствием личностного конфликта Артема Сытника с акционером нашей компании", - говорится в сообщении.

В агрохолдинге напомнили, что пять лет назад НАБУ возбудило дело против агрохолдинга "Авангард", который входит в состав их группы компаний, по подозрению в якобы незаконном возмещении НДС при строительстве двух птицефабрик: "Авис" и "Чернобаевская".

"НАБУ почему-то "не замечало" существования этих крупнейших в Европе предприятий, которые годами производят для внутреннего рынка и экспортируют продукцию наивысшего качества - лучшие украинские яйца.

Затем НАБУ издевалось над нами под предлогом расследования дела о предоставлении рефинансирования VAB-банку. Это дело против бывшего и.о. главы НБУ Александра Писарука и акционера нашей компании Олега Бахматюка связано исключительно с одним фактом: у директора НАБУ Артема Сытника существует прямой конфликт интересов. Он был признан решением судов всех инстанций виновным в совершении коррупционного правонарушения, а главным свидетелем стороны обвинения в судах был советник сестры нашего акционера, Олега Бахматюка. Детективы НАБУ, которые пытались допросить 10 000 наших сотрудников, чтобы запугать их, имеют прямой конфликт интересов в этом деле. Они проходят по делу СБУ относительно шантажа работников банка нашего акционера гражданкой Иреной Росс", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что дело о предоставлении рефинансирования VAB-банку было закрыто решениями судов из-за отсутствия состава преступления. Но после заявления Ирены Росс дело возобновили и передали в НАБУ.

"Вышеупомянутая гражданка (Ирена Росс - Ред.) находится в розыске, ей инкриминируют шантаж работников VAB-банка. Следствие установило ее связи с детективами НАБУ. Эти детективы теперь и "расследуют" дело против нашего акционера и терроризируют нашу компанию. В общем это дело расследовалось 5 раз, 5 раз оно закрывалась следственными органами и судами, но в 2019 году его вновь реанимировали. В деле "потерялся" главный подозреваемый - об Александре Писаруке. Сытник теперь боится упоминать в интервью, ведь он - бывший чиновник МВФ, и в его защиту против сфабрикованного дела выступило международное сообщество. Мы - простые аграрии, и в нашу защиту кроме нас самих никто не выступит - ни чиновники, ни депутаты", - говорится в сообщении.

21 января 2021 года Печерский районный суд Киева своим решением обязал Генпрокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство адвоката акционера компании Олега Бахматюка по изменению подследственности по делу НАБУ, признав наличие конфликта интересов Артема Сытника и необоснованность подозрений.

"Также 28 января 2021 Апелляционный суд Киева, которому подсудны все решения Печерского суда г. Киева, отказал в открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе, то есть своим решением подтвердил законность решения Печерского суда от 21.01.2021 года. Генерального прокурора Ирину Венедиктову суд обязал передать дело в другой, незаангажированный следственный орган, но это решение до сих пор не выполнено. Кроме того, детективы НАБУ искусственно затягивают рассмотрение дела, что признал Высший антикоррупционный суд Украины. Ведь дело разваливается, довести до суда его невозможно", - говорится в сообщении.

В агрохолдинге считают, что единственная, продиктованная местью Бахматюку, цель Артема Сытника - уничтожить компанию, а не провести следствие и установить истину. Несмотря на то, что дело против Писарука и "ВиЭйБи банка" окончательно "заглохло", агрохолдинг до сих пор страдает от репутационных и прямых финансовых убытков, ограничений в доступе к финансированию.

"Мы неоднократно обращались и к Президенту, и к Генеральному прокурору, и в Кабинет министров с просьбой обратить внимание на беззаконие, от которого мы страдаем. Мы выходили на многотысячные митинги, мы передавали обращение за подписью 27 000 работников нашей компании. Наконец нас поддержали более 150 депутатов от разных фракций", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что по мнению Бахматюка, Украина может позволить минимум три года обходиться без внешних займов.

Также мы сообщали, что Бахматюк рассказал, почему НАБУ открыло против него дело, но боится допросить.