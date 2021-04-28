Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал "Стране" о разработках так называемых паспортов вакцинации.

По его словам, правительство Украины будет ориентироваться на международный стандарт, который сейчас утверждается в Евросоюзе. Параллельно Украина также разрабатывает формат справки о вакцинации, которая будет действительна внутри страны.

"Во-первых, мы разрабатываем документ о вакцинации, который нужен нам внутри страны. Во-вторых, нам понадобится паспорт вакцинации, который будет приниматься нашими европейскими коллегами для беспроблемного пересечения границ.

Европейцы до 13 июня уже должны на чем-то остановиться. Сейчас они дискутируют, какая именно информация будет в паспорте вакцинации: данные о вакцинации, с датой и названием вакцины; болел ли коронавирусом человек, информация о наличии верифицированных антител, также возможна информация о сданных ПЦР-тестах.

При этом документ нужно продумать так, чтобы не нарушить права ни одного человека. Как минимум, есть люди которые имеют аллергическую реакцию на вакцину, то есть им она противопоказана. Но такие граждане не должны ущемляться", - рассуждает Максим Степанов.

По его словам, паспорт вакцинации европейского образца будет внедрен в Украине после того, как унифицированный формат разработают в ЕС.

"Мы находимся с ЕС в коммуникации по поводу паспорта вакцинации. Что касается введения подобного документа непосредственно в Украине, в этом есть целесообразность только после наличия доступа к вакцинам всех категорий граждан на всех пяти этапах вакцинации", - отметил Степанов.

Когда паспорт вакцинации будет введён в Украине, будет зависеть от поставок вакцин.

"В Украине - 11 250 пунктов вакцинации. Условно говоря, делая в каждом кабинете 20-30 вакцин, мы можем достичь 300-400 тысяч вакцинаций в день. Мы в состоянии делать до 6 миллионов вакцинаций в месяц. Но все упирается в наличие вакцин. Пока с поставками большие задержки", - говорит глава МОЗ.

Ранее Максим Степанов в комментарии "Стране" отмечал, что доступ к вакцинам для всего населения Украины будет открыт до конца 2021 года. Сейчас министр подтверждает этот прогноз.

"До конца этого года мы планируем открыть все пять этапов вакцинации. Я не отказываюсь от своих слов. Исходя из динамики поставок и введения новых вакцин, думаю, что на массовую вакцинацию мы в состоянии выйти ближе ко второй половине нынешнего года", - отметил министр здравоохранения.

Уточнив, что после этого в Украине и может быть введён паспорт вакцинации.

Напомним, по словам Степанова получить прививку от коронавируса граждане Украины, которые старше 60 лет, смогут уже в мае.

Также мы писали, что согласно данным на 27 апреля первую дозу вакцины от коронавируса в Украине получили 558 714 человек, а полный цикл вакцинации прошли всего 9 украинцев.