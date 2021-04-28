Кабмин уволил бессменного с 2014 года главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

На его место назначили и.о. министра энергетики Юрия Витренко. Ранее он был замом Коболева, но потом они разругались.

Коболев - одна из самых скандальных персон постмайданной Украины. Он стал воплощением реформ, которые проходят в стране все эти годы с благословения Запада.

За это время цены на газ взлетели в несколько раз, потащив за собой коммуналку. Вследствие чего украинцы резко обеднели. При этом руководство "Нафтогаза" - и Коболев, и Витренко - купалось в миллионах долларов зарплат и премий.

А сама государственная компания по сути попала под внешнее управление: ее наблюдательный совет до сегодняшнего дня возглавляла гражданка Великобритании. И как раз сегодня весь состав Набсовета также уволен.

Кстати, в силу данного фактора увольнение Коболева может вызвать серьезные трения между Украиной и МВФ.

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Как снимали Коболева и ставили Витренко

Сегодня Кабмин сообщил, что сменил руководство "Нафтогаза" из-за убытков, которые компания понесла в прошлом году.

В правительстве заявили, что чистый убыток за 2020 год - 19 миллиардов гривен. При этом Коболев обязывался дать 11,5 миллиардов прибыли. Поэтому акционеры признали неудовлетворительной работу как наблюдательного совета, так и главы правления.

Вместо Коболева на эту должность назначен Юрий Витренко, работавший ранее исполнительным директором "Нафтогаза".

"Перед новым руководителем компании поставлена ​​задача по системного увеличения добычи украинского газа, а также содействие в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине", - говорится в заявлении Кабмина.

Отставленный руководитель "Нафтогаза" пока не прокомментировал случившееся - за исключением короткого поста в Facebook о том, что сам заявления об уходе не писал и что узнал об увольнении из новостей. Причем слово "увольнение" написал в кавычках. Вероятно, намекая, что может его и не признать.

Витренко пока также воздерживается от комментариев. Хотя очевидно, что для него это своего рода реванш: в мае 2020 года он вынужден был уйти из "Нафтогаза" из-за конфликта с Коболевым.

Витренко и Коболев. От союза до развода

Оба топ-менеджера "Нафтогаза" до недавнего времени работали в тандеме и представляли себя как единую "команду реформаторов".

Возглавляемый ими "Нафтогаз" после повышения тарифов на газ начал получать сверхприбыли. А Юрий и Андрей были объявлены по этой причине сверхэффективными менеджерами.

Данный имидж укрепился после того, как Запад решил поддержать Украину в борьбе с Россией и позволил Киеву выиграть газовый арбитраж у "Газпрома" в Стокгольме.

Судилась как раз команда "Нафтогаза". Что стало причиной одного из главных скандалов с Коболевым и Витренко - их многомиллионная долларовая премия за победу в арбитраже.

В 2018 году глава правления получил 9 миллионов долларов, а исполнительный директор - 6. И это при том, что суд выигрывали не они лично, а нанятые за счет "Нафтогаза" иностранные юридические компании. Позже выяснилось, что зарплата Витренко в "Нафтогазе" тоже была космической - 48 миллионов гривен в месяц.

Но вернемся к премии. Ее оба менеджера немедленно вывели за границу - причем получили они эти деньги авансом, даже до поступления денег из России.

После того, как РФ перевела Украине деньги, Витренко начал требовать себе вторую часть премии - еще 6 миллионов долларов. Он даже подавал в суд на правительство и по итогу получил своё облигациями. На мировую с Витренко пошли после того, как его взяли работать в Кабмин.

Витренко ушел в правительство после длительной размолвки с Коболевым и увольнения из "Нафтогаза" весной 2020 года (подробнее можно прочитать здесь). Конфликт был, судя по всему, личностным. Исполнительный директор утверждал, что глава правления присваивал себе его заслуги, а сам из себя мало что представлял и только мешал работать.

"Он паразитирует на достижениях других. Он говорит то, что от него хотят услышать нужные ему и его патронам люди, хоть он и не собирается это делать. При этом он пытается скрывать неудобную правду и манипулировать данными, расправляться с неугодными, обосновывая это необходимостью защищаться "от врагов", - заявлял тогда Витренко.

"Имидж Коболева - это одежды из сказки о голом короле", - говорил он.

Наблюдатели тогда считали причиной увольнения Витренко зачистку людей Коломойского из "Нафтогаза" (Витренко считается близким к олигарху). Причем звучали мнения, что многие недовольны и Коболевым, но его спасли связи в США. Витренко же осенью "подобрал" Кабмин Шмыгаля, где Юрий получил пост и.о. министра энергетики.

"Открытый конфликт с МВФ". Почему Витренко вернули в "Нафтогаз"?

На должности и.о. министра Витренко еще в феврале предложил правительству снять Коболева и остальное руководство "Нафтогаза". В своем письме он детально проанализировал, что не так с госкомпанией.

Перечислим претензии к НАКу по пунктам:

- провал по газодобыче (вместо ожидаемых 18,2 млрд кубометров газа в 2019 году и не менее 20,1 млрд в 2020 году, в бизнес-плане НАКа — 15 млрд и 14,9 млрд кубов соответственно, а в прогнозах НАК ожидает сокращения добычи до 9,9-12,5 млрд кубов в 2025 году),

- выявленные Госаудитслужбой финансовые нарушения (на 75,5 млрд гривен),

- нарушения по линии Офиса крупных налогоплательщиков в "Укртрансгазе" (на 37,3 млрд, которые привели к занижению дивидендов НАКа на 35,2 млрд) .

Эксперты считали, что тут с одной стороны играет роль личная обида. С другой стороны, атаку Витренко на "Нафтогаз" связывали с усилиями Банковой, которая пытается усилить свое влияние на энергорынке и перевести его на своих кураторов.

Как видим, по итогу сделали так, как и просил Витренко. А ему самому вручили руководство НАКом.

По данным "Страны", увольнение Коболева имеет две главные причины.

Первая - цена на газ.

"Зеленский выступает за госрегулирование цен, а Коболев - за стихию рынка. Как о поводе для его отставки будут говорить о ситуации с высокими ценами на газ по годовым контрактам (НАК "Нафтогаз" по ним дал относительно высокую цену, что и спровоцировало рост тарифов и у других газосбытовых компаний - Ред).

Но это частность. Главный принцип - Зеленский намерен ради рейтинга держать цены на газ на поводке. Коболев противился. И был уволен. Но это практически открытый конфликт с США и МВФ, которые позицию Коболева полностью поддерживали. И есть, кстати, вероятность, что Зеленский даст заднюю под давлением Запада. Хотя вопрос о ценах на газ для него важный. Если Коболева все-таки уволят, а по ценам на газ введут госрегулирование, то кредитов МВФ не будет с вероятностью близкой к 100%", - сказал "Стране" источник в правительстве.

Вторым главным мотивом он назвал стремление Офиса президента посадить на ключевые должности в НАК своих людей.

"Там огромный денежный поток. И Банковая его хочет оседлать. Витренко нравится Ермаку и будет проводником его интересов. При Коболев же НАК был государством в государстве, которым фактически управляли зарубежные структуры через так называемых независимых членов Набсовета", - говорит источник.

Другой вопрос, что Коболев может сам и не уйти. Дело в том, что его увольнение должен был согласовать наблюдательный совет. Чего, судя по всему, не произошло, так как Кабмин его также разогнал.

На это уже обратил внимание сам "Нафтогаз", который выпустил заявление в ответ на решение правительства.

"Представление общему собранию предложений о назначении или увольнении председателя правления вместе с соответствующим решением наблюдательного совета относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров", - говорится в релизе компании.

Также в "Нафтогазе" обвинили Кабмин в манипуляциях, переходе к ручному управлению госпредприятиями. И заявили, что это плохой сигнал иностранным инвесторам.

Поэтому, не исключено, что Коболев попытается судиться.

Но в конечном итоге все будет зависеть от степени жесткости реакции Запада по поводу увольнения Коболева.

Впрочем, МВФ и США могут и не привязываться к конкретной фамилии руководителя. Для них важен сам принцип - контроль за НАК через набсовет и политика повышения тарифов, чтоб затем завести на внутренний рынок поставок газа западные компании, которые бы получали хорошую маржу от продаж газа.

Но, с учетом того, что рост тарифов политически невыгоден Зеленскому, это может стать точкой его конфликта с Западом.

"Страна" поговорила с экспертами - что значит увольнение Коболева и назначение на его место Витренко.

Эксперт энергорынка Олег Попенко

Такое кардинальное решение по Нафтогазу значит, что Офис Президента хочет "сбить" или, как минимум, ослабить внешнее управление и установить контроль за потоками в НАКе.

Очевидно после увольнения Витренко из Нафтогаза и его сближения с ОП, там осознали масштабах происходящего в госкомпании. По набсовету там ситуация еще интереснее. Часть набсовета было назначено еще во время предыдущей власти и это уже давно многих не устраивало.

Некоторые члены набсовета считаются сторонниками Петра Порошенко.

Проблема в том что Коблев, судя по всему, не собирается признавать решение Кабмина, и нас ожидают серьезные «качели».

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук

Решение неожиданное для самого Коболева. Получается, у него за спиной плели интригу. Витренко кинули с постом вице-премьера, но в то же время он вхож в ОП. Поэтому поиск для него подходящей должности был лишь вопросом времени.

Витренко сейчас идет как таран. За ним последуют люди из ближайшего окружения Зеленского, нужно внимательно смотреть кого назначат заместителями Витренко.

В ОП давно хотели сесть на потоки Нафтогаза. А сейчас есть повод поиграть в "независимость" компании от западных партнеров.

Но в реальности за Витренко стоит мощная группа американского лобби газовых трейдеров, это как добытчики, так и те, кто заинтересован в торговле. Также может вновь активизироваться Коломойский, с которым Витренко ранее был тесно связан. В последнее время отношения между ними охладели, и Коломойский даже "задружился" с Коболевым, но, как показывает практика, Игорь Валерьеевич дружит с теми, с кем выгодно.

В НАКе самое ценное сейчас - это Укргазодобыча, вокруг нее будут плестись все интриги.

Глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец

В уставе Нафтогаза прописано, что наблюдательный совет утверждает назначение и увольнение правления, в том числе, его главы. В свое время устав НАКа был выписан в угоду западным партнерам и фактически закрепил внешний контроль над госкомпанией.

Но на самом деле - вопрос спорный. Устав - это одно, но есть еще украинское законодательство, и, если устав ему противоречит, то большую силу имеют все же законодательные нормы.

По законодательству собственник компании (в данном случае Кабмин) не должен согласовывать решения по своим активам (Нафтогазу) с наблюдательным советом самой компании. Иначе компания превращается в государство в государстве.

Понятно, что в рамках корпоративного спора набсовет и сам Коболев могут обжаловать свое увольнение в судебном порядке. Не исключаю, что будет еще и судебное разбирательство в рамках трудовых споров, так как у всех уволенных были действующие контракты. Скорее всего, в рамках этих исков будут озвучены немалые запросы по компенсациям за увольнения.

Но, хочу отметить, что если власть ноги об судей КСУ вытирает, то что им какой-то Коболев. Тех томов нарушений, которые в НАКе накопала Госаудитслужба, вполне хватит на несколько уголовных дел. Что, как мне кажется, снизит активность как самого Коболева, так и теперь уже экс-членов набсовета.