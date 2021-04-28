Главная причина увольнения Андрея Коболева с должности главы НАК "Нафтогаза" - ситуация с ценами на газ.

Об этом рассказал источник "Страны" в правительстве.

"Зеленский выступает за госрегулирование цен, а Коболев - за стихию рынка. Как о поводе для его отставки будут говорить о ситуации с высокими ценами на газ по годовым контрактам. Но это частность. Главное принцип - Зеленский намерен ради рейтинга держать цены на газ на поводке. Коболев противился. И был уволен. Но это практически открытый конфликт с США и МВФ, которые позицию Коболева полностью поддерживали.

И есть, кстати, вероятность, что Зеленский даст заднюю под давлением Запада. Хотя вопрос о ценах на газ для него важный. Если Коболева все-таки уволят, а по ценам на газ введут госрегулирование, то кредитов МВФ не будет с вероятностью близкой к 100%", - сказал "Стране" источник.

По его словам, еще одним мотивом является стремление Офиса президента посадить на ключевые должности в НАК своих людей.

"Там огромный денежный поток. И Банковая его хочет оседлать. Витренко нравится Ермаку и будет проводником его интересов", - говорит источник.

Напомним, Кабинет министров на заседании в среду, 28 апреля, уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Он занимал пост председателя правления "Нафтогаза" с 2014 года.

Как сообщалось, его место займет временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.