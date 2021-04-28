Анастасия Товт, Полина Пронина

В Министерстве образования и науки Украины (МОН) прокомментировали "Стране" защиту кандидатской диссертации нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой. Там добавили, что еще не получили подтверждения того, что он защитил научную работу.

Полный ответ Министерства публикуем ниже.

"Из СМИ и сообщения, размещенного на сайте Института подготовки кадров государственной службы занятости, известно, что соискатель ученой степени кандидата наук по государственному управлению, Илья Кива, 26 апреля 2021 защитил кандидатскую диссертацию на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)" в специализированном ученом совете Д 26.891.02 Института подготовки кадров государственной службы занятости.

Специализированный ученый совет в течение месяца после защиты диссертации должен направить в МОН аттестационное дело соискателя ученой степени.

В МОН рассматриваются документы аттестационных дел соискателей ученых степеней и проводится экспертиза диссертаций с целью осуществления контроля за соблюдением специализированными учеными советами требований нормативно-правовых актов по вопросам аттестации научных кадров.

Диссертация и аттестационное дело Ильи Кивы будут рассмотрены в соответствии с утвержденной процедурой. Сначала специалисты МОН проверяют на соответствие требованиям нормативно-правовым актам, далее проводится экспертиза диссертации экспертным советом МОН по государственному управлению, в составе которого работают ведущие ученые в области государственного управления.

МОН по решению экспертного совета может направлять диссертацию и аттестационное дело соискателя для дополнительного рассмотрения (коллективного рецензирования):

в другой специализированный ученый совет в установленном МОН порядке;

в учреждения высшего образования или научные учреждения.

Если во время проведения экспертизы диссертации установлено нарушение специализированным ученым советом требований нормативно-правовых актов по вопросам аттестации научных кадров, то МОН отменяет решение совета о присуждении ученой степени и принимает меры.

По состоянию на 28 апреля 2021 года аттестационное дело соискателя ученой степени кандидата наук по государственному управлению Ильи Кивы в МОН Украины не поступало, поэтому документально подтвержденного факта успешной защиты диссертации Ильей Кивой в специализированном ученом совете Д 26.891.02 Института подготовки кадров государственной службы занятости в министерстве нет".

Напомним, защита диссертации Ильи Кивы состоялась в Киеве 26 апреля. Тема его научной работы связана с механизмами влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины). Защита вызвала резонанс среди журналистов и общественности.

Также мы писали о том, что члены ученого совета единогласно проголосовали за присвоение нардепу Илье Киве степени кандидата наук.

Позже Кива заявил, что его научного руководителя уволили.