Апелляционный суд в Киеве сменил меру пресечения участнику погрома Офиса президента Сергею Филимонову, известному как "Сын Перуна". Ему отменили круглосуточный домашний арест и назначили ночной.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Решение принял Киевский апелляционный суд на заседании в среду, 29 апреля. Он частично удовлетворил апелляционную жалобу, поданную на решение Печерского суда Киева.

Суд отменил решение первой инстанции и постановил новый вердикт, назначив новую меру пресечения Филимонову в виде ночного домашнего ареста с 22:00 - 08:00 до 23 мая.

Филимонов такое решение суда считает позитивным, но при этом не считает себя виновным в погроме Офиса президента.

Ранее "Страна" писала, что Киевский апелляционный суд отменил меру пресечения погромщику Офиса президента Роману Ратушному.

Также мы разбирались, почему суд начал отпускать погромщиков Офиса президента и дает ли это перспективы оправдательного приговора и для радикала Сергея Стерненко, по поводу которого и протестовали Ратушный, Филимонов и другие.